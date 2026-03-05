Capturan al presunto autor del asesinato de futbolista amateur en San Antonio

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio, en coordinación con el Ministerio Público, detuvieron al autor del homicidio con arma de fuego de un futbolista amateur de 30 años, hecho perpetrado el pasado 1 de marzo en la cancha Cristo Rey de Llolleo, en el marco del duelo entre Cerro Alegre y Estrella Roja.

Tras lograr recabar los antecedentes pertinentes y necesarios, se gestionó ante el Juzgado de Garantía de San Antonio la respectiva orden de detención respecto del autor de los disparos que generó el fallecimiento de la víctima.

El jefe de esta unidad especializada de la PDI, comisario Pablo Alegría, indicó que "el grupo investigativo se abocó a realizar las diligencias pertinentes y necesarias, logrando su detención en la comuna de San Antonio”.

El imputado, de 45 años de edad, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para ser sometido a su audiencia de formalización, instancia en que se conocerán mayores antecedentes de lo ocurrido en el recinto deportivo.

