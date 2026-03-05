Control policial en Nogales deja dos detenidos: un prófugo por robo y otro con arma modificada

Un control preventivo en la calle Ramón Freire de la localidad de El Melón, en Nogales, permitió la detención de dos sujetos con amplio prontuario policial.

Carabineros informó que funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 7ª Comisaría de La Calera realizaron un control de identidad a dos personas.

Al verificar los antecedentes de uno, detectaron que éste se mantenía prófugo de la justicia, al contar una orden de aprehensión vigente por robo en lugar habitado.

Respecto al segundo, la policía uniformada indicó que fue detenido por infracción a la Ley de Armas, al ser sorprendido con una pistola a fogueo modificada.

Una vez informados los antecedentes al Ministerio Público, se estableció que ambos detenidos –adultos y chilenos– quedaran a disposición de la justicia.

PURANOTICIA