Trabajador de la salud fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente a una adolescente en Cesfam de Cartagena

Un trabajador de la salud fue detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una adolescente, en un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Cartagena.

Este hecho habría ocurrido al interior de un box de atención del recinto de salud de la comuna de la región de Valparaíso.

La comisaria Daniela Mellado, jefa de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) San Antonio, informó que la afectada habría sido una menor de 16 años.

“Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de San Antonio realizaron diligencias tendientes a establecer las circunstancias en que una adolescente habría sido abusado sexualmente en un Cesfam en la comuna de Cartagena por un profesional de la salud”, detalló.

Las diligencias llevadas a cabo permitieron que el trabajador de salud fuera detenido en flagrancia, quedando a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio.

Cabe señalar que la audiencia de formalización de cargos se realizará este sábado en primer turno.

(Imagen: El Líder de San Antonio)

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