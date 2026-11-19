La incorporación de personal, la disponibilidad de recursos para financiar sus remuneraciones y las atribuciones fiscalizadoras del Concejo Municipal quedaron en el centro de la controversia que enfrenta la Municipalidad de Quilpué. El conflicto se agudizó luego de que los concejales rechazaran la modificación presupuestaria solicitada por la administración de Carolina Corti para financiar los sueldos de diciembre de 183 trabajadores a contrata, dejando en evidencia las diferencias sobre cómo se llegó a este escenario y quién debe hacerse cargo de sus consecuencias.

En conversación con Puranoticia.cl, el concejal Renzo Aranda responsabilizó a la alcaldesa y a su equipo por no haber abordado oportunamente el problema y cuestionó que ahora se busque que el Concejo Municipal resuelva las dificultades financieras derivadas de decisiones adoptadas por la administración.

"Yo creo que es una crisis que no se ha sabido abordar. Es una situación muy compleja que la alcaldesa no ha sabido resolver, ella y su equipo por cierto, un equipo con el que llegó a este municipio y que en situaciones críticas, en decisiones críticas, no ha sabido resolver la problemática. Y nos traspasa el problema a nosotros, al Concejo Municipal", señaló.

El edil apuntó directamente a la contratación de nuevos funcionarios, afirmando que la administración debió informar al Concejo sobre su intención de incorporar personal, especialmente si aquello podía comprometer el presupuesto destinado a las remuneraciones de quienes ya trabajaban en el municipio.

"Pero contrató sin informar, incluso poniendo en riesgo la remuneración de los antiguos, que es la discusión que estamos teniendo hoy día", sostuvo.

Aranda cuestionó que, después de realizar esas contrataciones y comprometer los recursos municipales, la alcaldesa solicitara al Concejo una modificación presupuestaria para financiar los pagos. "Trae gente nueva, no informa, se gasta el presupuesto y después le pide un salvavidas al Concejo Municipal durante el mes de septiembre", afirmó.

Asimismo, el concejal descartó que el rechazo responda a una negativa general a aprobar modificaciones presupuestarias, asegurando que el cuerpo colegiado revisa y autoriza habitualmente recursos para proyectos y adquisiciones.

"Nosotros no aprobamos modificaciones para pagar compromisos que la alcaldesa adquirió y que no informó. Entonces, ahí tenemos una diferencia y que no tiene que ver con lo político, esto tiene que ver con que nosotros tenemos una responsabilidad de fiscalizar los fondos públicos", concluyó.

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