Más de ocho décadas de presidio deberán cumplir cinco integrantes de la organización criminal conocida como "Los Chalas", luego de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota dictara sentencia en su contra por una serie de delitos vinculados al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas desarrolladas en la región de Valparaíso.

Las condenas suman más de 83 años de cárcel y corresponden a delitos de tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita para cometer este ilícito, lavado de activos y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Al incorporar las penas de otros cinco integrantes que ya habían sido condenados mediante procedimientos abreviados, la organización acumula más de 116 años de presidio.

La investigación fue desarrollada por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de Valparaíso, junto a la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI y el Ministerio Público. Según expuso el fiscal Juan Carlos Catalán durante el juicio, las diligencias permitieron establecer la estructura jerárquica de la banda, su distribución de funciones y la permanencia de sus actividades delictivas en el tiempo.

"Se pudo determinar y establecer una organización jerárquica respecto a una pluralidad de sujetos a través de un proyecto delictivo común con una clara distribución de funciones y permanencia en el tiempo. La utilización de diversas técnicas especiales de investigación contempladas en la Ley 20.000 sobre tráfico de drogas y la Ley de control de armas, debidamente autorizadas por el Tribunal, permitieron establecer a la Brigada Antinarcóticos y Contra El Crimen Organizado de Valparaíso y al Ministerio Público, el modus operandi de esta organización, siendo el líder de ella el imputado don Manuel Antonio Jiménez Meza, quien, hasta la fecha de su detención, y desde a lo menos el año 2013, residía en Bolivia, entre las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz y su hermano Valentín Segundo Jiménez Meza", explicó el persecutor.

La causa abordó delitos cometidos desde 2018 y permitió reconstruir el funcionamiento de una agrupación que ya había sido investigada por hechos anteriores. Entre sus antecedentes figuran incautaciones de importantes cargamentos de droga ocultos en vehículos de emergencia: en 2015, 251 kilos de sustancias ilícitas eran transportados en una ambulancia; ese mismo año se detectó otro traslado en un carro de Bomberos y, en 2018, nuevamente se utilizó una ambulancia para movilizar droga.

Respecto de los hechos incluidos en este juicio, Catalán explicó que la investigación contempló escuchas telefónicas a los acusados y a otros integrantes de la organización, las que permitieron establecer las funciones que cumplía cada uno, entre ellas el cambio de divisas y la obtención de sustancias ilícitas.

LAS PENAS IMPUESTAS

Tras analizar la prueba testimonial, pericial y documental presentada durante el juicio, el tribunal dio por acreditados los hechos y condenó a los cinco acusados a las siguientes penas:

José Moisés Lastra Contreras: 10 años de presidio y multa de 100 UTM por tráfico de drogas; 5 años y un día por asociación ilícita; otros 5 años y un día, además de 200 UTM de multa, por lavado de activos; y 3 años y un día por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

Yerko Andrés Uribe Espinoza y Yerko Andrés Uribe Norambuena: cada uno recibió 5 años y un día de presidio y una multa de 40 UTM por tráfico de drogas; otros 5 años y un día por asociación ilícita; y 5 años y un día adicionales, junto a una multa de 200 UTM, por lavado de activos.

Osvaldo Daniel Vásquez Menares: 10 años de presidio y multa de 100 UTM por tráfico de drogas, además de otros 10 años por asociación ilícita para el tráfico.

Miguel Ángel Aguirre Velozo: 5 años y un día de presidio, junto a una multa de 40 UTM, por tráfico de drogas; y otros 5 años y un día por asociación ilícita.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, todos los condenados deberán cumplir sus penas de manera efectiva.

Con estas sentencias, la investigación del SAC Valparaíso consiguió condenas que superan los 116 años de presidio para diez integrantes de "Los Chalas", en una causa que permitió establecer la estructura y las distintas funciones de una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos.

PURANOTICIA