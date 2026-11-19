El abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República contra funcionarios de Control de Orden Público (COP) de Carabineros en Valparaíso, luego de que recibieran bebidas energéticas y barras de proteínas de parte de un grupo de diputados oficialistas en la avenida Santos Ossa.

De acuerdo con información reportada por Radio Bío-Bío, la acción apunta a los parlamentarios Sebastián Zamora, Javiera Rodríguez e Ignacio Urrutia, quienes llegaron hasta el lugar para concretar la entrega de estos productos. Según plantea el denunciante, la conducta de los uniformados podría vulnerar el artículo 62 N°5 de la Ley 18.575, normativa que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar donativos, ventajas o privilegios en el ejercicio de sus funciones.

Junto con cuestionar la recepción de los artículos, el abogado también puso en duda la difusión pública del encuentro, acusando un eventual aprovechamiento de la labor policial con fines de promoción electoral.

"Estamos ante un grupo de políticos de ultraderecha que utilizan a la policía para hacer proselitismo, como si estuviesen en la feria en época de campaña", sostuvo el abogado.

En su presentación, Rendón advirtió que este tipo de acciones no solo podría comprometer las normas de probidad administrativa, sino que también afectaría la dignidad y la independencia de una institución que debe mantenerse al margen de la contingencia política. En ese contexto, solicitó al alto mando de Carabineros emitir una ordenanza interna que prohíba expresamente estas prácticas, además de pedir a la Cámara de Diputados que adopte medidas frente al actuar de los legisladores involucrados.

Por su parte, al ser consultados por la denuncia presentada ante la Contraloría, desde Carabineros señalaron que por el momento no cuentan con antecedentes sobre el requerimiento.

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