Trabajador cumple 24 horas en grúa de Villa Alemana y denuncia impedimentos para recibir alimentos

Lo que comenzó como una medida extrema para visibilizar una millonaria deuda laboral se ha transformado en una situación de creciente tensión en la Región de Valparaíso. El trabajador de la construcción Andrés Araya cumplió sus primeras 24 horas sobre una grúa emplazada en una obra del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en Villa Alemana, denunciando que se encuentra enfrentando una situación que califica como una huelga de hambre forzada, debido a que no ha podido recibir provisiones básicas.

La movilización surge tras seis años de espera por el pago de cotizaciones previsionales, remuneraciones e indemnizaciones adeudadas por la desaparecida constructora 3L, empresa en la que el Serviu figuraba como mandante. Araya, quien asegura representar a más de 400 trabajadores afectados por la misma situación, reclama una deuda personal superior a los 20 millones de pesos.

"Voy para seis años esperando el pago de mis remuneraciones y de mi finiquito", denunció el trabajador desde las alturas.

La situación se agravó recientemente luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago eximiera al Serviu de responsabilidad subsidiaria, decisión que, según los afectados, los deja en una condición de completo abandono institucional.

"Yo solamente soy un trabajador desesperado, reclamando malas condiciones laborales", sostuvo Araya al iniciar la protesta.

DENUNCIAN BLOQUEO DE PROVICIONES

Aunque el manifestante subió inicialmente a la estructura con algunos insumos, durante las últimas horas denunció que no ha podido recibir nuevos suministros debido al resguardo policial instalado en el lugar.

A través de un registro audiovisual difundido desde la propia grúa, Araya explicó las condiciones en las que permanece junto a quienes apoyan la movilización desde tierra.

"Quiero dejar en claro que Carabineros nos estuvo custodiando toda la noche. Se nos negó el acceso total a comida y abrigo", detalló el operario.

Según relatan trabajadores y familiares que se han congregado en las inmediaciones de la obra, diversos intentos por hacer llegar alimentos, agua caliente y elementos de abrigo no habrían prosperado debido a las restricciones existentes en el perímetro.

"Vinieron varios compañeros, familia de nosotros a dejarnos provisiones, frazadas, termos con agua caliente, cosas básicas. Y Carabineros en todo momento se ha negado a que podamos recibir algún tipo de comida", acusó Araya en su actualización.

Frente a este escenario, el trabajador insistió en que la movilización fue concebida como una manifestación pacífica y no como una huelga de hambre.

"Quiero dejar en claro que estamos siendo obligados a realizar una huelga de hambre, porque la huelga de nosotros es netamente una protesta pacífica tomándonos la grúa".

RESISTENCIA INDEFINIDA

Pese al desgaste físico, las bajas temperaturas nocturnas y la falta de alimentos, los manifestantes aseguran que mantendrán la ocupación de la estructura hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.

Tanto Araya como los trabajadores que respaldan la movilización han señalado que no abandonarán la protesta mientras no se establezca una mesa de diálogo formal que permita avanzar hacia una solución y garantice el pago de las obligaciones pendientes.

"Vamos a seguir haciendo presión para que nos puedan hacer llegar provisiones y poder seguir acá luchando y aguantando lo más que se pueda", sentenció Araya al cerrar su último reporte.

En caso de no existir un pronunciamiento por parte del Gobierno o del Serviu, los afectados advierten que podrían radicalizar las movilizaciones y extenderlas a otros puntos del país en las próximas jornadas.

PURANOTICIA