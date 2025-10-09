TPV mantiene diálogo con portuarios y reitera disposición a alcanzar acuerdo para reanudar operaciones en el Terminal 2 de Valparaíso

A raíz de la actual paralización de operaciones en dependencias del Terminal Portuario de Valparaíso (TPV), la empresa dio a conocer detalles acerca de las gestiones realizadas para solucionar el conflicto y recuperar la normalidad en el Terminal 2.

En primer lugar, aseguraron tener disposición al acuerdo, el cual fue alcanzado, pero que no ha sido ratificado. "A pesar de haber logrado un acuerdo satisfactorio con los dirigentes sindicales la noche del 3 de octubre, este fue posteriormente rechazado por parte de las bases sindicales, lo que ha impedido la reanudación de las operaciones en el Terminal 2", informaron desde la compañía portuaria.

En materia de condiciones ofrecidas, señalaron que la propuesta realizada la empresa de muellaje incluye un bono de término de negociaciones del Convenio de Provisión de Puestos de Trabajo (CPPT), equivalente a $1.375.000 por trabajador, por un acuerdo a 18 meses, correspondiente al periodo restante de la concesión vigente.

Adicionalmente, se incorporaron mejoras en aspectos sociales y económicos, tales como sala cuna, bono marzo, bono de natalidad, aguinaldos, convenios con centros médicos, seguros de vida y salud complementaria; bono de escolaridad, aporte ahorro vacaciones, préstamos blandos por $1.300.0000, 16 turnos garantizados como concepto de estabilidad laboral -solicitado por los colaboradores- y otros beneficios que apoyan y dan estabilidad a los trabajadores y sus familias.

También aseguraron que los sindicatos aceptaron un bono proporcionalmente equivalente con otro terminal de Valparaíso, donde TPV solo tiene 18 meses de concesión por delante.

"TPV ratifica que todo lo pactado con los sindicatos, entraría en aplicación a partir del inicio de operaciones normales del terminal junto con la respectiva firma del acuerdo", destacaron desde la compañía.

Asimismo, valoraron el diálogo permanente, afirmando que TPV y su empresa de muellaje han mantenido abiertos sus canales para el diálogo, incluso tras el rechazo del acuerdo el día 4 de octubre. Las conversaciones se han mantenido de forma constante durante todo este período, donde "lamentablemente la posición de los dirigentes no ha permitido llegar a un acuerdo", subrayaron.

Respecto de la seguridad, señalaron que "en TPV, la seguridad y el bienestar de nuestras personas son principios fundamentales e intransables. Esto se refleja diariamente en nuestros procesos, condiciones laborales y en el compromiso constante por resguardar la integridad de todos quienes forman parte de nuestro equipo".

Agregaron que "en línea con este compromiso, existe un acuerdo suscrito en diciembre del año 2023, entre la empresa y los sindicatos, sobre la aplicación de una política de alcohol y drogas en conjunto con un manual de disciplina al interior del terminal, orientada a fortalecer la cultura de seguridad, prevención de riesgos y respeto entre las personas".

Acerca del cumplimiento de estándares, plantearon que "nuestra gestión se basa en el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y en estándares nacionales e internacionales de la industria. Gracias a esto, hemos logrado una reducción sistemática en los índices de accidentabilidad, lo que refleja un compromiso real y permanente con la seguridad laboral de nuestros colaboradores".

Finalmente, la empresa ratificó su disposición a encontrar una solución consensuada y sostenible en el tiempo, teniendo en consideración la propuesta ya formulada por la empresa. "TPV reafirma su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones concesionales y con la continuidad operacional del Puerto de Valparaíso".

