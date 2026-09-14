TPS Valparaíso obtiene certificación Great Place To Work 2026 por su cultura laboral

Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) obtuvo la Certificación Great Place To Work 2026, reconocimiento para las empresas que promueven una cultura basada en la confianza, el respeto y el orgullo de pertenencia.

TPS es una empresa privada, dedicada a la administración del Frente de Atraque número 1 del Puerto de Valparaíso, en el marco del contrato de concesión del Terminal 1, que se extiende desde enero del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2029.

La empresa resaltó que "esta distinción refleja la valoración de quienes forman parte de la organización y reafirma el compromiso de TPS con la construcción de un entorno laboral en el que las personas puedan desarrollarse, aportar su talento y contribuir al cumplimiento de los objetivos corporativos".

Vanessa Ramírez, jefa de Desarrollo Organizacional de TPS, destacó que "esta certificación representa un gran logro para una organización de nivel internacional como TPS. En un contexto donde la confianza, el compromiso y el orgullo marcan la diferencia, escuchar a las personas es un pilar fundamental de nuestra estrategia de gestión de personas y sostenibilidad".

Desde 2006, TPS participa anualmente en la medición de clima laboral realizada por Great Place To Work Chile, que evalúa cinco dimensiones fundamentales de la experiencia de los colaboradores: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

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