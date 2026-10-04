Senadora Cariola rechaza recortes regionales y fin de "Yo elijo mi PC" en Presupuesto 2027

La senadora de la región de Valparaíso, Karol Cariola, rechazó los recortes contemplados en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 y advirtió que “no vamos a permitir que sean las niñas y niños los que paguen finalmente los reportes que ha hecho el ministro Quiroz para seguir beneficiando a los más ricos de Chile”.

La parlamentaria apuntó tanto a la reducción de los recursos destinados a inversión regional como a los recortes en educación y al término del programa “Yo elijo mi PC”.

“El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que ha presentado este Gobierno ha traído muy malas noticias para Chile y, particularmente, para las regiones, que nuevamente son postergadas y reducidas”, sostuvo la parlamentaria, detallando que a nivel nacional el presupuesto de inversión se va a recortar en un 9,8% y, en el caso de la Región de Valparaíso, en un 8,4%.

Para Cariola, esta disminución tendrá efectos directos sobre la capacidad de impulsar obras y generar empleo. “Estamos hablando de menos recursos para la construcción de obras, infraestructura y, por lo tanto, evidentemente, para la creación de nuevos empleos”, precisó.

La senadora puso especial énfasis en la situación laboral de la región y en las necesidades de inversión que todavía permanecen pendientes. “Nuestra región está con una desocupación de cerca del 10%, aún más alta en el caso de las mujeres, y, aun así, se pretende reducir el presupuesto para construir, además, infraestructura necesaria para nuestra región”, añadió.

En esa línea, recordó que todavía existen necesidades asociadas a los efectos de los incendios y de eventos climáticos recientes, además de proyectos de infraestructura largamente esperados por las comunidades.

“Necesitamos resolver muchos de los problemas que dejaron los incendios, muchos de los problemas que han dejado también situaciones climáticas, como las fuertes lluvias de hace un tiempo atrás, que generaron impacto en las comunidades y en los barrios. También hay proyección de infraestructura que venimos esperando hace muchos años, como CESFAM y hospitales, que probablemente también van a ser sacrificados con reducción presupuestaria”, precisó.

La legisladora se comprometió a "defender el presupuesto de la región y, particularmente, de nuestra Región de Valparaíso” y cuestionó que el ajuste se produzca mientras, a su juicio, se mantienen beneficios tributarios para los sectores de mayores ingresos. “No es posible que, por sostener el regalo tributario que le dieron a los más ricos de este país, se siga perjudicando a las regiones y a los jóvenes y, sobre todo, a las familias más pobres”, indicó.

La parlamentaria también apuntó a los recortes contemplados en materia educacional, calificándolos en duros términos. “Recortar horas de docentes, de trabajadores de la educación y de elementos para la educación de nuestros niños y niñas me parece que es macabro”, expresó.

Uno de los puntos que identificó como especialmente grave fue el término del programa “Yo elijo mi PC”. “Eliminar el programa ‘Yo elijo mi PC’ es una desnaturalización absoluta del rol social que debe tener el Estado. Para miles de estudiantes y para miles de niños, ese primer computador es una herramienta fundamental de su aprendizaje, que sus familias no pueden comprar, y quitárselo lo que hace es solo profundizar la desigualdad”, afirmó.

Finalmente, Cariola llamó a reponer los recursos durante la discusión presupuestaria. “Por eso es que exigimos reponer esos recursos y no vamos a permitir que sean las niñas y niños los que paguen finalmente los reportes que ha hecho el ministro Quiroz para seguir beneficiando a los más ricos de Chile”, añadió.

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