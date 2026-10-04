Alcaldesa Corti pide al Gobierno financiar con Fondo de Emergencia Transitorio cámaras con inteligencia artificial para prevenir incendios

Que los recursos destinados a enfrentar emergencias también puedan utilizarse para prevenirlas. Ese es el planteamiento de la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien solicitó al Gobierno evaluar la utilización de recursos del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) para financiar la adquisición y operación permanente de cámaras con inteligencia artificial destinadas a la detección temprana de incendios.

La petición se produce luego de que concluyera el periodo de prueba de las cámaras implementadas en Quilpué a través del trabajo conjunto entre ASIVA y la Cámara Chilena de la Construcción, iniciativa que permitió incorporar tecnología de monitoreo en sectores estratégicos de la comuna.

Ante la llegada de la temporada de incendios, la alcaldesa Corti planteó la necesidad de evitar que una herramienta que puede contribuir a la prevención quede únicamente como una experiencia piloto, más considerando los estragos causados por el mega incendio de 2024 en Quilpué.

“En Quilpué hemos aprendido que frente a los incendios la prevención y la detección temprana son fundamentales. Tuvimos la posibilidad de probar una tecnología que nos permite fortalecer el monitoreo y hoy queremos darle continuidad. Por eso estamos solicitando al Ministerio de Agricultura y Conaf que evalúe utilizar recursos del FET para financiar estas cámaras y mantenerlas operativas en nuestra comuna”, señaló la alcaldesa Carolina Corti.

La jefa comunal sostuvo que la incorporación de inteligencia artificial a los sistemas de vigilancia puede constituir un apoyo para los equipos de emergencia, especialmente en la identificación oportuna de situaciones que puedan representar un riesgo de incendio.

“La tecnología tiene que estar al servicio de la prevención. No queremos que el Estado llegue solamente cuando la emergencia ya ocurrió. Necesitamos invertir también en anticiparnos, detectar oportunamente y contar con mejores herramientas para proteger a nuestros vecinos y vecinas”, agregó.

Desde el municipio se plantea que los recursos permitan avanzar hacia un sistema permanente, considerando no solo la adquisición de los equipos, sino también su instalación, mantención, operación y actualización tecnológica.

La propuesta se enmarca en el trabajo preventivo que Quilpué ha desarrollado para reducir los riesgos asociados a incendios, particularmente durante los meses de mayor vulnerabilidad.

“Esta es una inversión en prevención y protección. Como municipio seguiremos buscando alianzas y trabajando coordinadamente con el sector privado y los organismos públicos, pero necesitamos que exista una fuente de financiamiento que permita mantener estas herramientas en el tiempo. Por eso hacemos este llamado al Gobierno”, concluyó la alcaldesa.

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