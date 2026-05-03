Total misterio en Cesfam de Las Ventanas: Mujer en riesgo vital llega en auto con heridas cortopunzantes

Un total misterio es el origen de las múltiples heridas que tenía una mujer durante horas de este domingo en el sector de Las Ventanas en la comuna de Puchuncaví cuando fue atendida en el CESFAM del sector.

Según la información a la que pudo acceder Puranoticia.cl, esta mujer fue dejada por un vehículo desconocido en el lugar donde al ser atendida se pudo ver variadas heridas cortopunzantes en sus piernas.

La mujer quien se encuentra en riesgo vital fue estabilizada en el lugar para más tarde ser trasladada hasta el servicio de urgencia del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Se desconoce el origen de las heridas de la mujer, por lo cuál el equipo médico que la atendió entrego los detalles a la Fiscalía Local.

PURANOTICIA