Viña del Mar se prepara para la 30ª Corrida Mes del Mar con más de 10 mil participantes

Tras debutar hace tres décadas en Viña del Mar, este domingo 31 de mayo se disputa la 30ª Corrida Mes del Mar, la cual se ha convertido en uno de los eventos de running más tradicionales del país y que organiza la Armada de Chile con el apoyo del municipio viñamarino.

La prueba se enmarca en las actividades conmemorativas de las Glorias Navales y sus detalles fueron dados a conocer por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, junto al Director de la Academia Politécnica Naval (APOLINAV), capitán de navío Francisco Laymuns y al prefecto de Carabineros, coronel Jorge Guaita.

Este año la corrida congregará a 10.000 personas quienes podrán participar en las categorías de 21Km, 10Km, 3Km y la diseñada para corredores en situación de discapacidad.

La alcaldesa Ripamonti, quien correrá en la categoría 3K familiar, señaló que “estamos listas y orgullosas de cumplir 30 años de la Corrida Mes del Mar, que en esta oportunidad se hará en 5 ciudades de Chile, donde la principal es Viña del Mar con más de 10 mil inscritos; más de 3 mil personas vienen de otras partes del país y de otros lugares han llegado a inscribirse para venir a correr en nuestro borde costero”.

La jefa comunal agregó que “siempre es un agrado trabajar con la Armada de Chile, el nivel profesional que tienen para desarrollar este tipo de actividades, lo mismo con Carabineros, un nivel de coordinación que es fabuloso y eso nos permite estar preparados para este fin de semana. Hemos contado también con el apoyo de la delegación y de los sponsor que van a tener a más de 300 personas ayudando, como colaboradores y banderilleros y apoyo de salud, además de otras activaciones”.

Por último manifestó que “no solamente queremos estar los que vamos a correr ese día, ya sea recreativo o deportistas de élite, sino que también queremos a la familia viñamarina participando. Así que están todos invitados a vivir esta corrida del Mes del Mar”.

LA MÁS ANTIGUA DE CHILE

El director de la APOLINAV y director general de la carrera, manifestó que “estamos muy orgullosos de organizar la trigésima Corrida Mes del Mar; este año quisimos ser más ambiciosos y hacer una salida simultánea en las cinco zonas navales, en las ciudades de Iquique, Viña del Mar, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, y una salida simbólica en la las bases navales de la Antártica Chilena y Rapa Nui”.

En total son cerca de 16 mil corredores en las distancia de 21 K -que es federada y solo se correrá en Viña del Mar-, 10K y 3K, precisó el oficial, detallando que “tenemos un gran despliegue con cerca 300 marinos que estarán apoyando en la ruta, 5 puntos de hidratación, 5 puntos de primeros auxilios y tres ambulancias ante cualquier eventualidad”.

DESVÍOS Y CORTES DE TRÁNSITO

La partida y meta serán en el sector de Las Salinas y el recorrido incluye: puente Capuchinos por el sur y hasta el sector de la Roca Oceánica por el norte, con largadas diferidas de acuerdo a las distancias, a las 8:30 (21k), 9:15 (10 k) y 11:15 (3 k) horas.

Para el éxito de la competencia y resguardar la seguridad de los participantes se ha determinado el cierre de calles y desvíos de tránsito.

Al respecto, el prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, informó que “estaremos desplegados con un contingente importante de Carabineros y Armada, con cortes de tránsito y se han adoptado las medidas para no interferir en el Día de los Patrimonios”.

Los cortes de tránsito son: 07:30 a 13:30 horas, calzada oriente y poniente de Av. Borgoño, camino costero, Ignacio Carrera Pinto y Jorge Montt y de 07:30 a 10:15: Av. San Martín, calzada poniente puente Casino, Av. La Marina y Av. España (destino Valparaíso) hasta el puente Capuchinos.

PURANOTICIA