La nutrida agenda de actividades gratuitas que tendrá Villa Alemana para sumarse a la celebración del Día del Patrimonio 2026

Este sábado 30 de mayo, la Municipalidad de Villa Alemana se sumará a la celebración del “Día del Patrimonio 2026” con actividades en diferentes puntos de la comuna. El objetivo es que la comunidad pueda recorrer y conocer la historia de lugares emblemáticos de la ciudad, además de redescubrir oficios y tradiciones típicas de nuestra zona. Es así como el Teatro Municipal Pompeya, la Biblioteca Pública Municipal Paul Harris, el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Parque Cívico Belén y el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz albergarán diferentes eventos gratuitos.

El alcalde Nelson Estay extendió una invitación a toda la familia, diciendo que "este sábado 30 de mayo nos sumaremos, como todos los años, a esta celebración nacional para reconocer nuestros sitios patrimoniales. Invito a nuestros vecinos a que se queden en su ciudad, la disfruten y conozcan más sobre su historia, y también invito a visitantes a sumergirse en la rica cultura villalemanina. Tendremos cinco puntos patrimoniales abiertos a la comunidad con horarios especiales: el Teatro Pompeya, que este 2026 cumple 100 años; la Biblioteca Paul Harris; el Centro Cultural Gabriela Mistral; y los parques Cívico Belén y Carlos Longhi Ruiz; los que contarán con varias actividades y sorpresas desde las 11:00 horas y hasta las 18:00 horas, con una nutrida programación que incluye actuaciones, guías, talleres gratuitos con el Chincol de Peñablanca, de grabado, serigrafía en vivo, shows de grupos folclóricos locales y mucho más”.

“El ‘Día del Patrimonio’ es una de las convocatorias ciudadanas más masivas, transversales y queridas del país: un fin de semana en que Chile abre sus puertas para recorrer, descubrir y vivir su patrimonio. La invitación es a reconocer que el patrimonio no está solo en los libros, edificios o monumentos. También está en las tradiciones, costumbres, oficios, expresiones cotidianas, memorias familiares, en las calles, barrios, ciudades y paisajes que caminamos y recorremos”, indicó el encargado de Cultura de la Municipalidad de Villa Alemana, Marcos Muñoz.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades de este sábado 30 de mayo se realizarán en los cinco escenarios anunciados, desde las 11:00 a las 18:00 horas.

En el Teatro Municipal Pompeya se realizarán visitas guiadas teatralizadas para conocer de manera lúdica y participativa la historia de los 100 años de este emblemático recinto. Los recorridos estarán a cargo de actores y guías caracterizados, quienes darán vida a distintos momentos de la historia del teatro, acercando a los visitantes a su pasado artístico, social y comunitario.

El recorrido pone en valor el carácter único del teatro, declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, siendo uno de los principales hitos patrimoniales de la ciudad de Villa Alemana y un referente fundamental para el desarrollo de las artes escénicas en la comuna. La actividad está pensada para todo público y busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y el Teatro Municipal Pompeya, promoviendo el conocimiento, la identidad local y la valoración de este espacio como parte viva de la historia de la ciudad.

La Biblioteca Pública Municipal Paul Harris tiene un panorama imperdible, pues durante todo el día tendrá distintas estaciones con juegos tradicionales para toda la familia en el evento denominado “¡Juégatela con los juegos típicos! “, y en la tarde se ofrecerá un taller a cargo del Chincol de Peñablanca para aprender el oficio de organillero y confeccionar juguetes como remolinos y chicharras.

Además, en el Centro Cultural Gabriela Mistral se podrá visitar la exposición fotográfica “Villa Alemana captura su Patrimonio”, dedicada a los 100 años del Teatro Municipal Pompeya. De forma paralela, se contará con una estación de serigrafía en vivo, en la cual el público podrá llevar una prenda o tote bag para estampar el logo del centenario del teatro y llevarse un recuerdo de esta celebración.

Sin embargo, el patrimonio de Villa Alemana no se vive sólo en recintos cerrados, y prueba de aquello son las actividades que se desarrollarán tanto en el Parque Cívico Belén como en el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz (ex Rotary). En el primero, una feria de artesanos y anticuarios funcionará a lo largo del día, actividad que será acompañada por presentaciones de agrupaciones folclóricas y contará con foodtrucks, espacios de descanso y distintas alternativascomplementarias para toda la familia; mientras que en el parque Longhi, a través de visitas guiadas y paneles informativos el público podrá conocer la historia del recinto. Además, se exhibirán grabados del artista Carlos Hermosilla Álvarez.

A esto se suma la participación de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, que ofrecerá un taller de grabado gratuito y abierto a todo público en la que también se invitará a los participantes a reflexionar sobre cuál consideran su patrimonio más importante, idea que luego transformarán en una obra gráfica. La técnica utilizada será una variante de la xilografía, sencilla y accesible, realizada con lápices de pasta sobre una placa de trovicel. Una vez finalizada la matriz, esta se imprimirá y la estampa resultante pasará a formar parte de un mural colectivo y cada participante podrá llevarse a casa su propia estampa como recuerdo de la experiencia.

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