Toro reprocha cuestionamientos de Poduje sobre reconstrucción por megaincendio: "Atacar las cifras no le hace bien al Estado"

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, siguió la línea de otros secretarios de Estado, y cuestionó al futuro titular de Vivienda, Iván Poduje, quien ha sido especialmente crítico con el proceso de reconstrucción en la región de Valparaíso, a raíz de los incendios forestales de febrero de 2024 que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

“Ahí yo llamo también un poco a la responsabilidad, porque uno puede tener distintas valoraciones, por supuesto, de lo que se ha hecho, pero la información y los datos son cuestiones concretas”, mencionó en entrevista con radio Pauta.

“Aquí hay un plan de reconstrucción que tiene siete dimensiones, tiene un 57% de avance, esto es algo de lo que se le da cuenta al Congreso, al Presidente, a la Contraloría, periódicamente”, agregó cuestionando los datos del futuro ministro de Kast que desmentían al ejecutivo y aseguraban solo un 10% de avance.

“Más allá de un cuestionamiento genérico a la cifra, aquí es bien concreto, los datos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda los ha entregado y reportado muy seriamente, cuáles son los subsidios que están entregados, cuáles son las obras que están iniciadas, cuáles son las obras que ya están entregadas, por lo tanto, me parece que la crítica y la evaluación, por supuesto que cabe, pero es bien relevante que protejamos también, cuestiones como los datos, que son concretos, que son comprobables y que además son públicos”, remarcó.

Y luego agregó: “Si alguien va a cuestionar las cifras, que lo haga no en base a una impresión. Sobre eso, me parece que podemos debatir muy legítimamente, pero atacar las cifras no le hace bien al Estado”.

“Entonces, yo llamo ahí, sobre todo si uno va a asumir responsabilidades como autoridad, a cuidar eso que es parte también del acervo institucional del Estado”, criticó.

En la entrevista, la ministra Toro recordó, además, el recorte fiscal de 6 mil millones de dólares anunciado por el Presidente electo, José Antonio Kast, en su campaña y el silencio posterior sobre este tema.

“Cuando se habla de 6 mil millones de dólares de recortes fiscales, por supuesto que preocupa, si eso es casi cuatro veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Pero una cuestión de esa magnitud implicaría retroceder derechos que están garantizados en las leyes. Por lo tanto, en mi opinión eso tendría que pasar por el Congreso”, dijo la ministra.

Y añadió que el Mandatario electo “no ha sido claro en dónde haría esos recortes, y por lo tanto, por supuesto, me parece una preocupación válida”.

La secretaria de Estado apuntó que, si bien no ha escuchado propuestas que puedan afectar, por ejemplo, la recién aprobada Ley de Cuidados, es una materia de la que estarán pendientes.

“No he visto ninguna propuesta concreta que diga reducir programas de cuidado. Eso no lo he escuchado, pero como ha sido poco claro y ambiguo los anuncios de recorte de presupuesto, por supuesto que vamos a estar alerta”, zanjó.

PURANOTICIA