Tomás de Rementería niega haber influido en nombramiento de Andrea Quiero en el Servicio de Salud de Viña: "Yo jamás intervení"

En medio de la crisis que remece al Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ) tras la salida de su directora Andrea Quiero, el exsenador Tomás de Rementería conversó con Puranoticia Matinal y salió al paso de las acusaciones que lo vinculaban con su nombramiento, descartando de plano cualquier participación.

“Yo jamás intervení en un proceso de Alta Dirección Pública”, afirmó categóricamente en entrevista, luego de que su nombre apareciera en una minuta que sugería respaldos políticos —principalmente asociados al Partido Socialista— en la designación de cargos directivos.

El militante del Partido Socialista reconoció que conocía a Quiero, pero aclaró que el vínculo se generó una vez que ella ya ejercía funciones. “La conocí ya siendo directora del Servicio de Salud (...) estuve en eventos con ella, pero nunca me involucré directamente en ningún tema de salud”, explicó.

Las declaraciones surgen en un contexto donde se ha instalado el debate sobre posibles designaciones “a dedo” en cargos públicos, pese al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), que busca garantizar criterios técnicos en los nombramientos. En esa línea, De Rementería defendió el mecanismo, aunque admitió matices: “La ADP te garantiza que sean personas con perfil profesional, pero finalmente hay una decisión dentro de una terna”.

Respecto a las versiones que lo apuntaban directamente, fue enfático en desestimarlas: “No participé en ese nombramiento, no he intervenido nunca en una decisión de Alta Dirección Pública”.

Consultado por la crisis que derivó en la salida de Quiero —marcada por investigaciones de Contraloría y cuestionamientos éticos—, el exsenador evitó atribuir responsabilidades directas, aunque reconoció que el episodio que detonó la polémica “se ve como una situación injusta”.

“Ella tendrá que explicar esa situación (...) desconozco las razones médicas o administrativas detrás de eso”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que su rol siempre fue respetar la institucionalidad: “Soy una persona muy respetuosa del sistema de dirección pública”.

Las declaraciones buscan cerrar el flanco político abierto tras la difusión de antecedentes que apuntaban a eventuales redes de influencia en el sistema de salud, en una crisis que escaló desde lo administrativo hasta lo político en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA