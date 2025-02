Todos los secretos y el "tras bambalinas" de cómo se gestó la entrega de la Gaviota de Platino a Myriam Hernández en Viña 2025

Una de las situaciones más comentadas de la segunda noche del Festival de Viña del Mar fue la presentación de Myriam Hernández y el recibimiento de la Gaviota de Platino, premio que se le ha entregado a muy pocos artistas y que se le dio a la cantante nacional como un reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria musical.

De hecho, fue este momento el que marcó el peak de sintonía en la transmisión de Mega, llegando a registros de 46,7 puntos, según datos entregados por la estación.

Esto podría explicar lo extenso de la ceremonia, donde los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, dialogaron con el público, leyeron los requisitos que deben cumplir los artistas para postular a recibir el premio y finalmente la alcaldesa Macarena Ripamonti bajó al subsuelo de la Quinta Vergara para firmar el decreto.

FUERTES CRÍTICAS

En específico, la jefa comunal viñamarina debió consultar al Concejo Municipal si estaba de acuerdo con entregarle el galardón a Myriam Hernández, por lo que procedió a firmar el decreto que incluso fue sellado con un timbre por la producción. Esto, a su vez, generó una serie de comentarios en redes sociales, muchos de los cuales criticaron el acto en vivo mientras que otros se dedicaron a bromear con el mismo.

Ya en el escenario de la Quinta Vergara, la alcaldesa Ripamonti se fundió en un emotivo abrazo con la cantante nacional, a quien le agradeció por su espectáculo junto a señalarle que "felicitaciones a la reina de Chile, que sólo puede lograr este contacto imposible con el 'Monstruo', que si no te mata, te abraza de esta manera".

El hecho no sólo fue comentado por usuarios de redes sociales, sino que también por panelistas de televisión, como Vasco Moulián, quien en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana» destruyó lo ocurrido: "¡¿Creerán que somos imbéciles?!“, comenzó diciendo el actor de profesión, quien agregó que "apagaron un momento en que la Quinta estaba en llamas y hacen esta actuación ridícula. Cometen un error, es un tema político, quieren capitalizar algún patrimonio emocional".

A ello, el polémico comentarista agregó desde su tribuna televisiva que "todos sabemos lo que está viviendo Viña. Cuando tienes tejado de vidrio no te puedes exponer así. Mediáticamente, Alcaldesa, usted cree que los chilenos somos tontos, pero no se puede exponer así en un momento donde en la calle hay manifestaciones, donde su ciudad está hecha bolsa. De verdad es que es malentender la política".

Más allá de las fuertes críticas lanzadas por televisión contra la autoridad viñamarina, Puranoticia.cl tomó contacto con fuentes del Municipio, quienes confirmaron que la decisión de firmar en vivo el decreto que autorizaba la entrega de la Gaviota de Platino fue una idea surgida desde Mega y Bizarro.

EXPLICACIÓN DE RIPAMONTI

Con la controversia instalada, la propia alcaldesa Macarena Ripamonti salió a explicar lo ocurrido, en un despacho con el matinal de Mega, «Mucho Gusto», donde indicó que "creo que Myriam es una de las artistas de Hispanoamérica más importantes, es una chilena que además necesitaba un reconocimiento y había que ver cómo se iba desenvolviendo la noche y hubo un momento en que se hizo inevitable esta consagración. Nos parece que cumplía con todos los criterios y, además, estuvimos todos de acuerdo en ello, así que fue un honor poder entregarle ese reconocimiento".

De igual forma, sostuvo que "en otras ocasiones, en estos más de 60 años que tiene el Festival de existencia, se han entregado cinco veces las Gaviotas de Platino, pero no en todas las oportunidades quienes tienen la responsabilidad de decidir esa entrega han estado de acuerdo. Ahora fue unánime, pero no siempre se ha estado de acuerdo y los criterios han sido muy disímiles (...). No siempre quienes tienen ese orden decisorio han estado de acuerdo y en esta oportunidad claramente se trabajan estas cosas antes, pero no se sabe cómo se va a terminar desarrollando una noche en el Festival. Siempre digo que el Festival tiene su propia radioactividad, que tiene sal y pimienta, y que es difícil tener criterios y generar una previsión de lo que va a suceder".

RESPALDO DE CONCEJALES

Lo ocurrido la segunda noche de Viña 2025 también fue consultado por Puranoticia.cl a concejales, quienes dieron su parecer respecto a esta criticada ceremonia.

Carlos Williams, integrante de la Comisión Festival, sostuvo que "esa situación se da para mostrarle al público que la entrega de una Gaviota de Platino es excepcional. No se otorga sólo porque los asistentes la piden con aplausos y vítores, sino que exige cierta formalidad; de lo contrario sería un premio habitual. Recordemos que en años anteriores los premios que pedía el 'Monstruo' eran visados por el Alcalde de turno, quien daba la venia desde el palco, ante la solicitud de los animadores".

En tanto, Francisco Mejías indicó que "las criticas desmedidas hacía la alcaldesa Macarena Ripamonti son parte del ambiente festivalero y lo importante es el hito en el escenario de la Quinta Vergara, que fue la entrega de la Gaviota de Platino a Myriam Hernández, y que se logró estar a la altura con este reconocimiento. Si bien, fue extenso, nuestra cantante nacional merecía este momento especial, destacando los hitos más importantes de su carrera artística, con distinciones internacionales como Billboard y Premios Lo Nuestro".

De igual forma, el edil del Partido Republicano sostuvo que "la Alcaldesa, en su calidad de jefa comunal sobre la Quinta Vergara, contribuyó al recibimiento del galardón de manera especial; esto, debido a la vinculación que tiene Myriam con el Festival, debido a su rol como animadora y cinco números artísticos en la historia del certamen. El Festival de Viña del Mar genera siempre comentarios variados en redes y en diversos medios de comunicación, pero finalmente estos son parte de la esencia histórica del evento. La entrega de la Gaviota de Platino es un momento especial, donde lo relevante es que el artista pueda apreciar el galardón junto al reconocimiento del público, como sucedió, donde afectuosamente la Alcaldesa cumplió con su deber".

PURANOTICIA