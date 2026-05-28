Todo lo que se sabe sobre la suspensión del Fiscal de Valparaíso denunciado por acoso sexual a una estudiante universitaria

La Fiscalía Local de Valparaíso enfrenta días complejos tras la revelación de un segundo escándalo administrativo y penal en menos de una semana. Recientemente se confirmó que un fiscal adjunto de 44 años fue suspendido de sus funciones institucionales tras ser denunciado por el delito de acoso sexual en contra de una estudiante universitaria de la carrera de Derecho, quien se desempeñaba como practicante profesional en las dependencias del Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, los hechos habrían ocurrido durante la primera quincena de septiembre de 2025, en horario laboral y al interior del propio recinto fiscal. Tras cometerse las presuntas conductas inapropiadas, la víctima realizó la denuncia formal de manera inmediata ante la misma institución, activando de esta manera los protocolos internos de emergencia frente a este tipo de casos.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía Regional de Valparaíso detalló el procedimiento adoptado, diciendo que “una vez conocida la denuncia por hechos que pudieren constituir una infracción administrativa, realizados por fiscal adjunto respecto de una estudiante en práctica, se inició una investigación en el mes de septiembre de 2025”. Asimismo, el ente persecutor recalcó que “respecto de la víctima, se dispusieron medidas de protección inmediatas y el fiscal denunciado fue suspendido de sus funciones en esa misma fecha”.

TRASLADO Y TRAYECTORIA DEL PERSECUTOR

Según antecedentes del caso, el fiscal denunciado había llegado a la Ciudad Puerto a mediados de 2025 tras solicitar su traslado desde Santiago, motivado aparentemente por razones familiares, ya que su esposa e hijo residen en la zona de Valparaíso. Su arribo implicó una serie de movimientos de fiscales en tres regiones distintas del país (Valparaíso, Coquimbo y la Región Metropolitana).

Previo a su instalación en la Fiscalía Local porteña —donde alcanzó a desempeñarse por cerca de dos meses antes de ser apartado— el abogado formaba parte de la unidad SACFI (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos) de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y anteriormente había ejercido como fiscal subrogante en la comuna de Talagante.

ETAPA CLAVE EN LA FISCALÍA NACIONAL

Tras meses de tramitación interna y la toma de declaraciones, el Ministerio Público regional confirmó el cierre de la primera fase del sumario. “Se encuentra concluida en su etapa indagatoria y en revisión en la Fiscalía Nacional para adoptar la decisión final”, informaron de manera escueta desde la institución, por lo que la resolución final sobre la remoción o sanción administrativa del persecutor quedó en manos del Fiscal Nacional.

La gravedad del caso despertó duras reacciones en el plano político regional. La diputada de la zona, María Francisca Bello (FA), manifestó su profunda preocupación por el impacto institucional de estas conductas: “Cuando existen denuncias de este tipo contra personas que forman parte de una institución pública, la confianza ciudadana se resiente. Por eso es clave que las investigaciones sean serias, rápidas y transparentes, porque la gente espera señales claras frente a hechos graves”.

Además, la parlamentaria enfatizó que las autoridades no pueden relativizar este tipo de vulneraciones. “Espero que este caso se investigue a fondo y que la institucionalidad funcione como corresponde”, concluyó.

DOS CRISIS SIMULTÁNEAS

Este escándalo por acoso sexual golpea a la Fiscalía de Valparaíso en un momento de extrema vulnerabilidad. La suspensión de este persecutor de 44 años ocurre a solo días de que la opinión pública conociera otra gravísima acción judicial dentro de la misma dotación.

Se trata de una querella criminal por el delito de presunto femicidio frustrado, lesiones graves y maltrato habitual interpuesta en contra de Álvaro Mansilla, quien también se desempeñaba como fiscal adjunto en la misma Fiscalía Local porteña y que fue suspendido de su cargo la semana pasada. Ambas causas consecutivas encienden las alarmas en la Región de Valparaíso respecto a los filtros de control y el comportamiento de las autoridades a cargo de perseguir los delitos en el país.

PURANOTICIA