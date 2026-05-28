Impacto en Algarrobo por tala en bosque de Canelo y Canelillo: Municipio defiende intervención y anuncia reforestación

Preocupación, molestia y pena ha causado la tala de árboles en el bosque de Canelo y Canelillo, en la comuna de Alcagarrobo, acción que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales, que no podían creer la lamentable pérdida de las especies.

Los usuarios de las plataformas virtuales abordaron lo ocurrido en el balneario, básicamente por el impacto medioambiental que la acción representa, considerando que fue cerca de un centenar de pinos los que fueron derribados recientemente.

"Hubo un corte indiscriminado", explicó Marcela Mansilla a Mega, agregando que "aquí hay árboles que están dañados. ¿Están todos dañados? No lo sabemos. Aquí tiene que haber un informe de Conaf y del Consejo de Monumentos Nacionales".

Cabe recordar que el Parque Canelo-Canelillo fue declarado zona típica.

Consultada la Municipalidad de Algarrobo por la situación denunciada, señalaron que la intervención en los árboles se realizó en base a un informe de riesgo, el cual identificó ejemplares en mal estado y con un importante riesgo de caída.

Guillermo Marín, director de Riesgos de la Municipalidad de Algarrobo, sostuvo al matinal de Mega que descartaba que hubiera un corte indiscriminado de árboles, tal como fue denunciado por vecinos y usuarios a través de las redes sociales.

El trabajador indicó que un informe de la Conaf identificó que un número importante de árboles "se encuentran caídos y a la vista, ya sea de raíz o con parte de copa y fustes desprendidos", agregando que "el estado sanitario del bosque es malo".

También dijo que "se cortó un paño completo" y que "en ese lugar estaba la mayor cantidad de árboles que estaban con un problema de inclinación. Entonces, cinco o seis quedaron buenos y no podían quedar aislados, por eso se cortaron".

Es por este motivo que desde la casa edilicia algarrobina aseguraron que durante los próximos días se retomarán los trabajos de tala en nuevos ejemplares de la zona, aunque aclaró que el plan municipal contempla reforestar con especies nativas.

PURANOTICIA