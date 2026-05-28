«Sellos Gastronómicos»: Región de Valparaíso celebrará el Día del Patrimonio con más de 500 actividades en todas sus provincias

Por primera vez, desde que se creara la celebración del Día del Patrimonio, la totalidad de las comunas del país ofrecerán actividades este sábado 30 y domingo 31 de mayo.

La seremi de las Culturas de Valparaíso, Catalina Dib, durante el lanzamiento de los «Sellos Gastronómicos» en el Barrio Puerto, expresó que “este año tenemos un récord de actividades en la región, y otro récord es que todas las comunas de Chile tienen iniciativas inscrita en el Día del Patrimonio. Así que será una gran fiesta cultural, es una tremenda fiesta familiar y están todos y todas invitados a celebrar y generar sus rutas visitado diadelpatrimonio.cl, donde pueden revisar por región, por comuna y organizar su agenda”.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, manifestó que “este fin de semana es una fiesta del patrimonio. Tenemos infinidad de panoramas, actividades, todas pensadas para la familia, para disfrutar, y qué mejor que hacerlo acompañados de esta ruta gastronómica, que permitirá a través de este sello identificar aquellos localesque están adheridos”.

SELLOS GASTRONÓMICOS

Los «Sellos Gastronómicos» es una iniciativa que busca identificar a los locales adheridos al Día del Patrimonio que formarán parte de un circuito gastronómico patrimonial, identificado mediante un sello distintivo que permitirá a visitantes reconocer los espacios participantes. En total son 152 locales de 11 comunas que se suman a esta iniciativa en Valparaíso, Concón, Limache, Olmué, El Tabo, La Calera, Santo Domingo, Juan Fernández, Nogales, San Felipe y Putaendo.

La Municipalidad de Valparaíso, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, articuló un trabajo colaborativo junto a locales gastronómicos, comercios y espacios culturales del Barrio Puerto, con el objetivo de difundir su programación y ofertas especiales para este fin de semana patrimonial. La iniciativa busca fortalecer la activación económica y cultural de uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad, relevando el patrimonio gastronómico porteño como parte fundamental de la identidad local.

La directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Nicole Galdames, destacó la importancia de promover experiencias que permitan habitar y recorrer el Barrio Puerto desde sus sabores, oficios, expresiones culturales y espacios comunitarios, reforzando así el vínculo entre patrimonio, desarrollo local y vida de barrio.

VALPARAÍSO, VIÑA Y CONCÓN

En la región de Valparaíso hay más de 500 actividades inscritas que invitan a recorrer barrios, edificios y descubrir la valiosa herencia cultural, material e inmaterial, que está presente en cada territorio, bajo el lema “La historia que compartimos”.

En la ciudad de Valparaíso son varios los espacios que abrirán sus puertas como el Centro Cultural Banco Estado, Banco de Chile (que participa por primera vez), Mercado Puerto (que inaugurará la exposición de artes visuales Arte Puerto), Bomberos, el Centro de Extensión DuocUC, Museo de Historia Natural y Biblioteca Severín, entre otros.

La Seremi de las Culturas invita a vivir una innovadora experiencia en la sede del Mincap (Sotomayor 233) con “Patrimonio para el Futuro: Imaginarios ciudadanos Valparaíso 2050”, una instalación inmersiva y participativa donde la ciudadanía podrá imaginar el Valparaíso del mañana, aportando ideas que serán transformadas en visualizaciones dinámicas mediante tecnología e inteligencia artificial en una pantalla gigante, integrando además espacios para la participación de niñas y niños. En la actividad también se desarrollará la experiencia de realidad inmersiva “Virtualparaíso”, que llevará a los participantes a viajar con lentes de realidad virtual al Puerto de 1884. Sábado 30 de mayo, de 10:30 a 17:00 horas, en Sotomayor 233.

La música de diferentes épocas se instalará el domingo 31 en el hall central de Centex con “Feria de vinilos de la música chilena”. Además, la Orquesta de Cámara de Viña del Mar ofrecerá dos presentaciones, a las 12:30 y 17:30 horas. Tanto el sábado como el domingo habrá recorridos guiados por el ex edificio de Correos de Chile.

La Municipalidad de Valparaíso organizó para el sábado y domingo la Ruta Gastronómica y Puertas Abiertas de Espacios de Producción Creativa en Barrio Puerto; la Feria Patrimonial de calle Serrano y recorridos por La Nave, entre otras actividades.

En Viña del Mar también hay una amplia oferta que combina recorridos por espacios emblemáticos como el Palacio Vergara, el Palacio Rioja y el Valparaíso Sporting, junto a experiencias como tours por el borde costero y recorridos en bus eléctrico. Además habrá talleres familiares en el Museo Artequin, mediaciones y presentaciones en el Museo Fonck, visitas guiadas y un concierto en el Teatro Municipal de Viña del Mar, el sábado también abrirá sus puertas (con inscripciones) el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, mientras que el domingo lo hará la Casa Masónica de Viña del Mar; y el Cementerio Santa Inés ofrecerá un recorrido para recordar a las “mujeres que dejaron huella” en la ciudad.

“Concón, Patrimonio en Acción” se llama la actividad que ofrecerá la capital gastronómica de Chile con intervención escénica urbana que convoca a la comunidad a recorrer y revivir diversos episodios de la historia local el domingo 31, desde las 12:00 hasta las 13:30 horas con salida desde el Centro Artesanal Encuentro de Aguas (a un costado de la rotonda) hasta el Museo de Concón.

El domingo, entre 14:00 y 18:00 horas, se realizará en el Anfiteatro de la Casa de la Cultura de Puchuncaví el 4° Festival Intercultural “Raíces en Movimiento 2026: Celebramos los patrimonios que nos unen”, un encuentro artístico y comunitario presencial que promueve la interculturalidad y los patrimonios vivos, con la participación de más de 77 artistas y agrupaciones de distintos estilos.

PATRIMONIO EN TODAS LAS PROVINCIAS

Las distintas provincias de la región también se sumarán a la celebración del Día del Patrimonio con una amplia programación de recorridos, talleres y actividades comunitarias que rescatan expresiones culturales, saberes locales y memorias territoriales.

En Marga Marga destacan iniciativas vinculadas al patrimonio natural y la memoria popular, como la Ruta Patrimonio Natural La Campana en Olmué; talleres familiares de confección de remolinos y chicharras en la Biblioteca Paul Harris de Villa Alemana; y las actividades del Museo Palmira Romano de Limache, que pondrán en valor la historia e identidad local.

En la provincia de San Felipe habrá actividades ligadas a las tradiciones rurales y religiosas, entre ellas la Feria del Olivo en Santa María, una misa con Canto a lo Divino en Putaendo y la experiencia artística comunitaria “Memorias del territorio” en Catemu.

La provincia de Los Andes ofrecerá visitas guiadas a la ex Maestranza del Ferrocarril Trasandino, con exposiciones históricas y recreaciones patrimoniales, además de encuentros de textileras y talleres sobre aves del Aconcagua en el Museo Etnográfico de San Esteban.

En la Provincia de Quillota, el tradicional “Tren del Recuerdo” recorrerá la línea férrea entre La Calera y Ritoque, mientras que Casa 34 Melón abrirá sus puertas con exposiciones, música y visitas guiadas a su museo patrimonial.

San Antonio contará con carnavales familiares, talleres para niños y niñas, recorridos costeros y visitas patrimoniales a la Hacienda San Juan de Llolleo. Además, Algarrobo ofrecerá paseos en lancha por la bahía y el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaros Niños.

En Petorca se desarrollarán actividades vinculadas a la tradición dulcera de La Ligua en el museo de la ciudad, y relatos orales sobre la reforma agraria en Pullally, rescatando la memoria de las comunidades locales.

Asimismo, Rapa Nui celebrará el primer Festival de Kai-Kai Isabel Pakarati Tepano, en homenaje a esta práctica ancestral y a la destacada cultora recientemente fallecida; mientras que en Juan Fernández se realizará la exposición “Tesoros Patrimoniales de Juan Fernández”, dedicada a relevar la memoria e identidad del archipiélago.

Todas las actividades, los días en que se realizan y sus horarios, están disponibles en www.diadelpatrimonio.cl

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