¿Recursos públicos a clínicas privadas? Diputada Bello oficia al Minsal por opacidad en nuevo plan para listas de espera

Una ofensiva fiscalizadora directo a la estrategia del Ejecutivo para reducir los tiempos de atención médica ingresó la diputada Francisca Bello (FA), integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. La parlamentaria ofició formalmente al Ministerio de Salud (Minsal) para exigir la entrega inmediata del "Plan de Enlace Ministerio de Salud–Redes Integradas de Servicios de Salud y la Sociedad Civil Organizada", una estrategia aludida en el "Oficio Ordinario 621 MINSAL" por la ministra de la cartera, Dra. May Chomal Garib.

El programa busca articular capacidades públicas, privadas, universitarias y de organizaciones civiles para resolver las listas de espera No GES. Sin embargo, el diseño del plan encendió las alarmas de la legisladora debido a la total falta de información pública y al complejo escenario de restricciones presupuestarias que actualmente asfixia a diversos hospitales estatales.

Al respecto, la diputada Bello fue categórica en señalar sus reparos:

“Reducir las listas de espera es una urgencia país, pero eso no puede transformarse en una excusa para debilitar aún más la red pública de salud. Necesitamos claridad sobre cómo se financiará este plan, qué rol tendrán las clínicas privadas y por qué esos recursos no podrían destinarse directamente a fortalecer hospitales públicos, aumentar equipos clínicos o ampliar la capacidad resolutiva del sistema estatal”.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

El requerimiento de la legisladora pone el foco en el destino de los recursos fiscales. En el documento se solicita aclarar si la participación de las clínicas privadas será gratuita (mediante donaciones) o si implicará pagos subsidiados por el Estado. De existir contratos con fondos públicos, la diputada exige detallar los montos proyectados, el origen presupuestario y los criterios de asignación.

A través de un riguroso cuestionario, Bello pide que el Minsal responda por qué estos recursos no se priorizan en la propia red pública mediante la habilitación de pabellones, contratación de personal clínico o extensión horaria. Además, cuestiona cómo se medirá la eficiencia comparada entre externalizar servicios y fortalecer los hospitales públicos, advirtiendo que las atenciones fuera del sistema estatal podrían distorsionar los registros de producción hospitalaria institucional.

Para cerrar, la diputada por el 6° Distrito enfatizó que la salud pública debe ser la prioridad estructural:

“La solución estructural a las listas de espera pasa por fortalecer la salud pública y no por reemplazar inversión permanente con mecanismos transitorios de externalización. Por eso es fundamental transparentar este plan y sus efectos sobre hospitales y servicios de salud”.

PURANOTICIA