Todo lo que debes saber para la rendición de la PAES Regular 2025 en la región de Valparaíso

Quedan pocos días para que se aplique la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, Admisión 2026. El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, los más de 300 mil inscritas e inscritos asistirán a sus respectivos locales de rendición para dar las pruebas de acceso que les permitirán postular a la universidad.

Si te inscribiste dentro de plazo, es importante que conozcas la fecha de la publicación del local de rendición, ya que para ingresar a él necesitarás presentar de forma obligatoria tu Tarjeta de Identificación impresa, documento oficial actualizado que contendrá la dirección exacta del establecimiento asignado, junto con el número de sala.

En cuanto a las unidades o zonas geográficas distribuidas a lo largo del territorio nacional y establecidas por el Demre para rendir la PAES para el Proceso de Admisión 2026, se estableció un mapa con 203 sedes a nivel nacional, entre las cuales debes elegir una durante el proceso de inscripción, de acuerdo a tu preferencia.

Estas son las unidades o zonas geográficas establecidas por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) para la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior Regular en la región de Valparaíso.

A través del Portal de Inscripción, descargando una nueva copia de la Tarjeta de Identificación, este viernes 28 de noviembre, desde las 09:00 horas, podrás conocer tu local de rendición para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2025, en el contexto del Proceso de Admisión universitario del próximo año 2026.

Cabe hacer presente que el Local de Rendición no se envía por correo electrónico. Para obtenerlo, el postulante debe realizar una acción directa en el sistema, siguiendo estos cuatro sencillos pasos para cumplir con el trámite exigido por la autoridad.

En primer lugar, se debe ingresar al Portal de Inscripción del Demre, accediendo al sitio oficial del proceso de admisión. Luego, deberás identificarte usando tu Usuario y Contraseña (RUN/Pasaporte/IPE y clave creada al inscribirte). Después deberás descargar la tarjeta entrando a la sección de tu perfil y descargando una copia de tu Tarjeta de Identificación. Finalmente debes imprimir el documento que incluye la dirección exacta de tu Local de Rendición y el Número de Sala asignado.

El reconocimiento de salas para la PAES Regular correspondiente al Proceso de Admisión 2026 se efectuará el lunes 1 de diciembre, entre las 12:00 y 13:00 horas. Estas son las fechas y los horarios de las pruebas. Recuerda que debes llegar a tu local de rendición con al menos 30 minutos de anticipación al comienzo de cada prueba.

Entre los elementos que debes llevar están el documento de identificación, ya sea la Cédula de Identidad Chilena o el Pasaporte, según corresponda. También puedes mostrar tu Cédula de Identidad Chilena en formato digital, documento que será validado por la o el examinador,. También podrán llevar tu Tarjeta de Identificación Impresa, lápiz grafito Nº2 o portaminas HB, y goma de borrar. Además, puedes llevar un destacador. De forma opcional, puedes asistir con mascarilla, pero recuerda que la o el examinador te pedirá bajártela por un par de segundos para verificar tu identidad.

Respecto a los elementos prohibidos, están los aparatos electrónicos como tablets, calculadoras, máquinas fotográficas, relojes inteligentes, audífonos y otros dispositivos electrónicos; tampoco debes llevar bolsos, carteras, mochilas u otros. Lo mismo con libros, cuadernos u otros. El uso de celulares está prohibido dentro de la sala de rendición de las pruebas. Por eso, cuando ingreses a la respectiva sala, la o el examinador te pasará una bolsa autosellable donde deberás guardarlo apagado.

FECHAS POSTERIORES

Entrega de puntajes PAES: 5 de enero de 2026, 08:00 hrs.



Inicio etapa de postulaciones: 5 de enero de 2026, 09:00 hrs.



Fin etapa de postulaciones: 8 de enero de 2026, 13:00 hrs.



Entrega de resultados de postulación: 19 de enero de 2026, 12:00 hrs.



Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026.



Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026.

