Todo listo y dispuesto en los 437 locales de votación para la segunda vuelta presidencial en la región de Valparaíso

Autoridades de Gobierno y de la Armada de Chile efectuaron un recorrido por el colegio Saint Dominic, en Viña del Mar, uno de los 437 locales de votación que se habilitaron en la región de Valparaíso para la segunda vuelta de la Elección Presidencial.

Como los establecimientos están siendo resguardados por personal de las Fuerzas Armadas, quien abordó la acción fue el contraalmirante Raúl Silva, comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, quien indicó que "los colegios ya están en manos de las Fuerzas Armadas, partimos a las 09:00, eso incluye a Rapa Nui y Juan Fernández".

"Dentro de las ocho provincias, tenemos 38 circunscripciones, 437 locales de votación y casi 4.400 mesas de sufragio para este domingo. Creemos que el domingo va a estar todo tranquilo, las temperaturas no van a ser tan altas, tenemos algunas zonas de la región en que va ha haber lluvia", agregó el oficial de la Marina.

De igual forma, destacó que "lo más importante es que con Carabineros, la PDI, seremis de Educación, Gobierno y Seguridad, además del Delegado, estamos trabajando para que tengan la tranquilidad de que el domingo sea un acto cívico impecable”.

Cabe hacer presente que para este proceso eleccionario de segunda vuelta presidencial, en las 38 comunas de la región habrá un total de 4.401 mesas receptoras de sufragios.

Además, importante es tener en cuenta que durante la mañana del sábado 13 de diciembre, el contraalmirante Raúl Silva se desplazará hacia la provincia de Quillota para revistar al personal que se encuentra desplegado en el área.

