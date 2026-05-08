"Tienen que correr para ganarse el sustento": la dura realidad laboral que enfrentan los choferes de micro del Gran Valparaíso

La amenaza de un nuevo paro indefinido de microbuses en el Gran Valparaíso no sólo volvió a instalar el debate sobre el funcionamiento del transporte público regional, sino que también dejó al descubierto la compleja y precarizada realidad laboral que enfrentan diariamente cientos de conductores de locomoción colectiva.

El presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la Quinta Región, Óscar Cantero, entregó a Puranoticia.cl una radiografía detallada del sistema bajo el cual operan los choferes de micro en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, asegurando que son los propios trabajadores quienes terminan asumiendo gran parte de los costos operacionales del negocio.

Según explicó, el modelo actual obliga a los conductores a generar diariamente su propio ingreso a través del corte de boletos. En ese sentido, expuso que "el empleador paga, con la diferencia de que no es mensualmente y solamente el conductor va a firmar la liquidación de sueldo porque la ley permite que saquen su sueldo a diario y ahí es donde está el meollo, que lleva a que hoy los conductores no alcancen a sacar su sueldo diario por la recaudación que hacen por el corte de boleto”.

También detalló que el funcionamiento económico del sistema se basa en una lógica diaria de recaudación y que, "al final del día se hace una suma y ahí vienen los descuentos, donde el conductor decide si echar combustible o si saca sueldo".

Óscar Cantero también relató cómo comienza la jornada laboral de un conductor de micro en el Gran Valparaíso. Según indicó, el primer trámite del día es retirar una planilla que "es el registro de asistencia y de cuánto es lo que gana el conductor a diario. De ahí salen los gastos y todo. Luego el conductor se sube al bus y el primer boleto que corta, el 22%, es su sueldo. De ahí empieza su sueldo diario".

Asimismo, el dirigente microbusero aseguró que aunque la legislación establece la existencia de un sueldo mínimo garantizado, en la práctica éste no operaría de manera efectiva, ya que "no es que tenga un sueldo garantizado por ley, aunque nuestra normativa dice claramente que hay un sueldo mínimo garantizado, pero es un sueldo mínimo que no está regulado dentro de nuestro gremio".

De igual forma, apuntó directamente a la Dirección del Trabajo, acusando que "nunca se ha pronunciado sobre este tema. Entonces, por eso yo quería dejar claro que aquí cuando el conductor va a fin de mes a buscar la liquidación de sueldo, es sólo un papel el que le entregan nomás porque diariamente ya sacó su sueldo”.

Respecto a los ingresos mensuales de los choferes, Cantero indicó que "el conductor saca entre $600.000 o $700.000, pero nunca menos del sueldo mínimo, ya que eso está garantizado por ley. Entonces, dependiendo lo que trabaja el conductor en el mes, es lo que aparece en la liquidación de sueldo”.

Sin embargo, uno de los aspectos más críticos denunciados por el dirigente tiene que ver con las extensas jornadas laborales: “Ahí sí que tenemos problemas porque andan 12 a 15 horas diarias conduciendo. Nuestra ley es la de las 40 horas. Los trabajadores no deberían pasar las 5 horas conduciendo, pero no se da eso”, lanzó.

A su juicio, esto ocurre porque el sistema obliga a los conductores a mantenerse más tiempo arriba de las micros para aumentar su sueldo. De hecho, recordó que "antes se ganaba más dinero" y que "si se fijara la normativa de la jornada de trabajo, el conductor se llevaría mucho menos porque trabaja por corte de boleto”.

Las declaraciones del dirigente fueron abordadas también por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien reconoció que el propio modelo de funcionamiento del transporte público regional favorece este tipo de prácticas.

“El sistema es el que permite este vicio, porque cuando tú tienes un sistema que está diseñado para que en esta región los conductores tengan un aporte basal mínimo en el sueldo, pero todo el resto se lo tienen que ganar en porcentaje, un conductor para que gane plata o mucha plata tiene que estar 10 o 12 horas arriba de la máquina”, manifestó la autoridad regional a Puranoticia.cl.

El representante del Presidente Kast en la región sostuvo además que esta estructura "hace que los conductores tengan problemas de salud complejos y estén corriendo. Ese es el modelo que permite estos vicios”. Asimismo, comparó la situación regional con el sistema de transporte de la capital diciendo que, "a diferencia de Santiago, que tiene el privilegio que todos sus conductores tienen un sueldo fijo. En cambio, en ésta y en el resto de las regiones, los conductores son maltratados porque tienen que salir corriendo día a día para ganarse el sustento".

Finalmente, el delegado presidencial Manuel Millones advirtió que esta presión diaria por recaudar termina reflejándose directamente en la conducción y en "el riesgo de los mismos pasajeros que ven cómo vuelan las máquinas por la avenida España, para poder competir por los pasajeros. Ese es el gran tema”.

Las denuncias realizadas por los conductores y respaldadas parcialmente por la propia autoridad regional vuelven a poner bajo la lupa el modelo laboral y operacional del transporte público en el Gran Valparaíso, en medio de crecientes cuestionamientos por las extensas jornadas, la precariedad de las condiciones de trabajo y los riesgos que esta dinámica genera, tanto para choferes como para pasajeros.

PURANOTICIA