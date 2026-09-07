Terror en supermercado de Viña del Mar: dos guardias lesionados deja turbazo de hasta 15 delincuentes tras partido Everton vs UC

Dos guardias de seguridad del supermercado Santa Isabel ubicado en calle Quillota de Viña del Mar fueron agredidos por un grupo de entre 10 a 15 delincuentes que intentaron realizar un turbazo en dependencias del establecimiento comercial.

El hecho se registró después del partido que este sábado 5 de septiembre protagonizaron Everton con Universidad Católica en el estadio Sausalito, según dio a conocer Carabineros, que habló de supuestos "hinchas" ingresando al local.

Según consigna Radio Biobío, los antisociales hicieron ingreso al supermercado con la intención de sustraer especies. No obstante, el accionar del personal de seguridad privada logró frustrar el robo, aunque dos trabajadores resultaron lesionados.

Fue en el marco de un enfrentamiento con los guardias en que, además, se produjeron daños en el supermercado, lo que provocó la llegada de personal de Carabineros. Pero a la llegada del personal policial, los individuos ya se habían retirado del mismo.

La institución policial detalló que los dos guardias resultaron con lesiones de carácter leve y que fueron derivado al SAPU de Nueva Aurora para su constatación de lesiones. En cuanto al procedimiento, este no arrojó personas detenidas.

Todos los antecedentes de lo ocurrido en la intersección de calles Quillota con 5 Norte fueron informados al Ministerio Público, al igual que las imágenes que pudieron captar las cámaras de televigilancia del supermercado y de los alrededores.

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