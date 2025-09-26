Terror en plaza Miraflores: delincuente armado apuntó y amenazó de muerte a locatario para que entregara el dinero recaudado del día

En shock y completamente aterrorizados quedaron los locatarios del negocio Tía Chalen, ubicado en la plaza Miraflores de Viña del Mar, donde a eso de las 17:00 horas de este jueves, un hombre ingresó con un arma de fuego a asaltar el establecimiento.

Se trataba de un sujeto de apariencia joven, que vestía ropas completamente oscuras, el cual ingresó al local comercial para apuntar directamente al dependiente, al que le exigió –vía intimidación– la entrega del dinero recaudado durante el día.

El hecho ocurrió a plena luz del día y justo en momentos en que los estudiantes pertenecientes a los colegios de los alrededores comenzaban a salir de clases, situación que genera preocupación no sólo en los trabajadores asaltados, sino que en toda la comunidad que reside y trabaja o estudia en los alrededores de la plaza Miraflores.

La presidenta de la junta de vecinos, Carolina Zavalada, comentó a Puranoticia.cl que "en los videos de las cámaras particulares se ve el asalto a plena luz del día y con flujo de estudiantes, porque tenemos muchos colegios. Nos preocupa mucho que hayan asaltado a este local, que prácticamente los tienen de caseros, como se dice".

"En el local están muy preocupados porque al muchacho que atiende ahí le pusieron la pistola en la cabeza y eso es bien fuerte. Pero no es la primera vez que pasa. Han habido robos, pero sin que el lugar esté habitado. El último robo mediático fue utilizando señalética como palanca. Los vecinos estamos aburridos", agregó.

Es tanta la desesperación de esos vecinos del sector de Miraflores Bajo que incluso están analizando la posibilidad de agruparse y realizar una manifestación para visibilizar su problemática y que las autoridades tomen cartas en el asunto.

"Se han levantado ideas de manifestarse y tomarse el espacio para hacer más visible esto porque es vergonzoso que a las 5 de la tarde pase esto cuando están saliendo los colegios. El delincuente arrancó hacia el estero y no se le vio más. Tenemos el problema de que no hay cámaras en Viña del Mar y no hay cómo seguir al delincuente, entonces esto queda en la impunidad máxima", agregó Zavalada a nuestro medio.

Al problema de la inseguridad y de la falta de cámaras municipales en el sector se suma otro, que tiene que ver con la dotación de Carabineros. Tras una reunión con personal de la 5ª Comisaría, los uniformados les expresaron a los vecinos que tienen pocos funcionarios y que sólo cuentan con dos vehículos para este amplio sector.

"Quedó claro que tienen poca dotación y que tienen dos carros para un área infinitamente grande, entonces no dan abasto. Es clave generar prevención, reaccionar a estas cosas", comentó la representante de los vecinos de Miraflores Bajo.

Otro de los problemas denunciados tiene que ver con un kiosco abandonado justo en la esquina con Uno Norte, ya que esta estructura ha sido tomada por desconocidos e incluso se ha detectado que a veces hay personas durmiendo en su interior. Por ello, los residentes han solicitado en innumerables ocasiones que el kiosco sea desarmado.

Puranoticia.cl también conversó con una de las trabajadores del local asaltado este jueves, identificada como Gladys, quien expresó que "entró un tipo y amenazó a mi compañero que estaba en la caja, pidiéndole el dinero. Ahí me di cuenta que lo estaban asaltando porque estaba atrás. Quedamos en shock y entregamos la plata. Ya son varias veces las que han entrado. Esto fue más violento porque fue con pistola y lo apuntaron, con garabatos, que si no entregaba la plata lo mataban".

Ante este escenario de creciente inseguridad, los vecinos de Miraflores Bajo coinciden en la necesidad urgente de que las autoridades municipales y policiales refuercen la vigilancia y den una respuesta concreta. Temen que, de no adoptarse medidas prontas, hechos de violencia como el asalto al negocio Tía Chalen sigan repitiéndose, alimentando la sensación de impunidad que hoy inquieta a toda esta comunidad.

