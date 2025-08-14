Terror en Concón: madre e hija fueron amarradas y amenazadas en su propia casa por dos delincuentes que intentaron robarles

Momentos de terror vivieron una madre y su hija –ambas adultas– luego que dos delincuentes ingresaran hasta su domicilio ubicado en el sector Los Romeros, en la comuna de Concón, con el objetivo de sustraer especies de valor, para lo cual procedieron a amarrarlas y amenazarlas con elementos cortopunzantes.

Fue a eso de las 14:00 horas de este miércoles 13 de agosto cuando dos antisociales con vestimentas oscuras y premunidos con desatornilladores ingresaron a una casa con el objetivo de sustraer especies desde su interior. Allí se encontraron con dos mujeres adultas, a las que amenazaron y amarraron para comenzar a registrar el domicilio.

Tras algunos minutos, una de las víctimas logra zafarse de sus amarras y a gritos clama por ayuda de sus vecinos, quienes dan aviso de lo ocurrido a Carabineros, logrando de esta forma frustrar el delito, ya que los dos delincuentes huyeron de la casa saltando nuevamente el cierre perimetral para abordar un vehículo y darse a la fuga.

Con estos antecedentes, el capitán Danilo Muñoz, subcomisario de la 4ª Comisaría de Concón, explicó que Carabineros "procedió a efectuar fiscalizaciones y patrullajes preventivos por el sector, mientras personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizó diligencias, conforme a registro de cámaras del sector".

Así es como se logró verificar la patente en la que se movilizaban estos delincuentes. Estos datos fueron verificados en el sistema de cámaras de televigilancia de la comuna, logrando posteriormente dar con la ubicación exacta del automóvil.

"Durante todo el día se mantuvo vigilancia permanente en el sector y, finalmente, cerca de las 20:00 horas, dos sujetos que coincidían con las vestimentas y características otorgadas por la víctima y por el registro de cámaras, intentan abordar el móvil, siendo detenidos de forma inmediata en el lugar", agregó el capitán Muñoz.

Cabe hacer presente que los dos detenidos por el delito de robo con violencia en calidad de frustrado –un adolescente de 17 y un joven 22 años– registran antecedentes policiales por delitos como robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado, receptación y lesiones, aunque sin mantener órdenes de detención vigente.

Además, Carabineros informó que mientras se llevaban a cabo todas estas diligencias, en Santiago, la propietaria del vehículo en el que se movilizaban los antisociales, efectuó una denuncia por el robo de su propiedad, por lo que la detención sumó el delito de receptación. Con todos estos antecedentes, pasaron a control de detención.

En el procedimiento se incautaron distintos elementos y especies utilizadas para efectuar este tipo de delitos, lo cual fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que los dos detenidos fueron trasladados al juzgado de Garantía.

