Sorprenden a sujeto empujando camioneta robada en supermercado de Concón

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 4ª Comisaría Concón detuvieron a un sujeto por el delito de robo de vehículo motorizado.

El procedimiento comenzó tras un llamado a la unidad, por lo que carabineros de civil concurrieron a verificar el robo en las inmediaciones de un supermercado.

Al llegar, divisaron a un hombre adulto que caminaba impulsando una camioneta Mitsubishi L200, la cual coincidía con la información de la denuncia.

Al efectuar la fiscalización, se percatan que el sujeto mantenía en su poder distintas herramientas y equipos tecnológicos para cometer delitos.

Posteriormente, al verificar la camioneta, carabineros de Concón constantan que ésta mantenía daños en una ventana y en su panel de encendido.

Testigos señalaron al imputado como el autor del delito, quedando detenido y siendo puesto a disposición del Ministerio Público para su proceso judicial.

En tanto, se informó que la camioneta fue regresada a su propietario.

PURANOTICIA