Terremoto en el PS: Isabel Allende asegura que directiva "contravino acuerdo" para que De Rementería la reemplace en el Senado

Un verdadero terremoto interno vivió la tarde de este martes 15 de abril el Partido Socialista (PS), luego que Isabel Allende se enterara durante el cese de sus funciones como Senadora por Valparaíso que su elegido para reemplazarla, el diputado Tomás de Rementería, fue bajado de su "ascenso" a la Cámara Alta.

La ex legisladora sostuvo que "en el día de hoy, en el cese de mi función como Senadora, he tomado conocimiento de la decisión del Partido Socialista, de contravenir el acuerdo alcanzado con su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, y la mesa directiva saliente, respecto al reemplazo de la senaturía por Tomás de Rementería, actual Diputado con quien he trabajado por años en la región de Valparaíso".

Junto a indicar que esta decisión de última hora "me parece un asunto grave", Allende manifestó que "espero que la Comisión Política respete el acuerdo".

Cabe recordar que fue la propia mesa directiva del PS la que, a modo de gesto hacia Allende, le dejó a ella la decisión de elegir a la persona que la sucederá en el cargo de Senadora por Valparaíso hasta el fin de su periodo, el 11 de marzo de 2026.

Así es como Allende comunicó el viernes 11 de abril su decisión de que fuera Tomás de Rementería quien la reemplace en el Senado, hecho que fue ratificado por el Comité Central del Partido Socialista realizado el sábado 12 de abril, tal como lo comentó el parlamentario del Distrito 7 en conversación con Puranoticia.cl.

Producto de la molestia expresada por Isabel Allende, el Partido Socialista convocó a un comité de emergencia para analizar lo ocurrido durante estas últimas horas.

