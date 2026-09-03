Terremoto en Carabineros: Prefecto de Marga Marga fue removido tras denuncias por malos tratos y cuestionadas decisiones

Un abrupto cambio se produjo al interior de la Prefectura de Carabineros Marga Marga, luego que el coronel Alex Patricio Oporto Díaz dejara el mando de la unidad policial que tiene bajo su jurisdicción a las provincias de Marga Marga y Quillota.

Antecedentes a los que accedió Puranoticia.cl dan cuenta que la salida del oficial se habría producido luego de una serie de denuncias presentadas en su contra, relacionadas principalmente con presuntos malos tratos hacia funcionarios y cuestionadas decisiones adoptadas durante su gestión, situaciones que habrían generado un creciente clima de tensión al interior de la repartición.

Fuentes conocedoras del caso señalaron a este medio –bajo reserva de identidad– que los presuntos malos tratos habrían sido recurrentes y que este antecedente habría constituido precisamente uno de los principales factores considerados para determinar la salida de Oporto de la jefatura de la Prefectura Marga Marga.

Las mismas fuentes agregaron que el ahora exjefe policial también habría sido cuestionado por otros funcionarios uniformados debido a determinadas decisiones adoptadas durante su período al mando, las que progresivamente habrían contribuido a generar un ambiente de tensión entre los integrantes de la unidad.

Cabe hacer presente que la salida del coronel Oporto se concretó este miércoles 2 de septiembre, luego de una actividad institucional realizada con motivo de la conmemoración del Día del Suboficial Mayor de Carabineros.

Precisamente, la ceremonia estuvo encabezada por el propio coronel Alex Oporto y contó con la participación de autoridades provinciales, entre ellas la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas Mardones, y el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot Rebolledo.

La jornada estuvo destinada a reconocer la trayectoria, entrega y vocación de servicio de los suboficiales mayores de la policía uniformada, de quienes resaltaron que han dedicado gran parte de su vida a la institución policial, además de reunir a funcionarios y sus familias en torno a esta fecha conmemorativa.

Sin embargo, tras dicha actividad, Oporto debió entregar el mando de la Prefectura Marga Marga, dejando la jefatura de la unidad en medio de los cuestionamientos internos que, según los antecedentes conocidos, terminaron precipitando su salida.

Vale indicar que, de manera oficial, Carabineros informó que Alex Oporto actualmente se encuentra haciendo uso de su feriado legal, es decir, de vacaciones.

Esta explicación contrasta con los antecedentes entregados por fuentes conocedoras del caso, quienes afirmaron a Puranoticia.cl que el uso del feriado sería una medida transitoria adoptada mientras se concreta su retiro obligado de la institución.

Por ahora, Carabineros no ha informado públicamente los detalles de las denuncias ni las eventuales medidas administrativas que pudieran derivarse de ellas. Sin embargo, la salida de Oporto se produciría en medio de un escenario marcado por acusaciones internas, cuestionamientos a su gestión y denuncias por presuntos malos tratos, antecedentes que deberán ser esclarecidos en las instancias correspondientes.

PURANOTICIA