¿Terapia de shock en Chile? Diferencias y similitudes de las medidas de Kast con el plan económico aplicado por Milei en Argentina

Las recientes medidas económicas adoptadas por el Presidente José Antonio Kast han abierto el debate respecto de eventuales similitudes con el plan aplicado en Argentina por el mandatario Javier Milei, conocido como “terapia económica de shock”.

La Moneda debió enfrentar una contingencia no prevista: el fuerte aumento internacional del precio del petróleo, lo que derivó en un alza histórica de los combustibles –de hasta $370 por litro en la gasolina y $580 en el diésel– junto con ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

A ello se sumó un paquete de medidas de mitigación, como el congelamiento de tarifas del transporte público, subsidios para taxis y colectivos, rebajas y estabilización en el precio de la parafina durante otoño e invierno, además de apoyos para regiones y modificaciones a beneficios tributarios en combustibles, entre otras acciones orientadas a contener el impacto en el costo de vida.

Si bien, las realidades de ambos países son distintas –con Chile enfrentando una compleja situación fiscal y Argentina en una crisis mucho profunda, con escasez de recursos–, el impacto de las medidas ha calado en la ciudadanía de ambos países.

Así lo planteó el analista y consultor senior, Guillermo Holzmann, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que el plan de ambos gobiernos "es comparable desde el punto de vista del impacto que tiene en los ciudadanos, y el impacto que tiene en la capacidad de consumo y en el bajo alcance de los ingresos que tiene la gente, particularmente de aquella de sectores medios hacia abajo".

El magíster en Ciencia Política agregó que "aquella persona que vive con el sueldo mínimo, por ejemplo, va a tener serios problemas porque el costo del transporte va a aumentar considerablemente, el costo de la alimentación también y eso genera un shock. En consecuencia, el Gobierno de Kast no solamente tendrá que hacer prevenciones para poder regular el precio de la parafina, también tendrá que anunciar algún tipo de ayuda para volver a recuperar el acceso a los alimentos y a los fármacos, en fin... porque va a haber una subida en términos generalizada".

No obstante, también matizó el escenario, señalando que "el Presidente Kast lo que está haciendo es manejar una situación que no es nada de fácil. Él llega con un Gobierno de emergencia y ahora tiene que sumarle una urgencia", agregando que él "no lo tenía plantificado, menos esta urgencia, pero cambian las prioridades y cambia el orden en la forma en que se van a plantear las correcciones que se requieren".

Por su parte, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, enfatizó las diferencias estructurales entre ambos países. Según explicó a Puranoticia.cl, "lo que pasa es que las condiciones son dramáticamente diferentes entre Chile y Argentina. Argentina estaba en una crisis económica profunda y había que tomar medidas dramáticas de acción. En el caso chileno estamos en una crisis seria, pero que no compromete todavía las estructuras básicas de organización del Estado".

En esa línea, el experto sostuvo que "algunas medidas, si bien, pueden parecer similares, como por ejemplo la decisión del Mepco, están vinculadas más bien a una percepción de consecuencia. Es decir, el Presidente Kast, lo que pretende con esto, es sincerar la necesidad de una administración coherente y prudente".

Asimismo, añadió que "en el caso argentino estaban obligados porque simplemente cuando Milei dice 'no hay plata', es porque realmente no había. En el caso nuestro, estamos en una condición que es seria; no es crítica. También llamó a evitar comparaciones directas, sugiriendo "no confundir medidas que desde la perspectiva de la política chilena pueden parecer muy bruscas o muy duras, pero que están en las antípodas del caso agentino. A ver... ningún Presidente chileno ha ido al Congreso a insultar con groserías a parlamentarios de oposición. Y esa es una diferencia cuántica".

En tanto, el director ejecutivo de Fundación Piensa, Maximiliano Duarte, también tomó distancia de la comparación, señalando que "yo no veo mucha similitud porque lo que está pasando hoy día con el tema del Mepco responde a una contingencia más que a una cuestión planificada. Donde uno podría ver alguna similitud es quizás en la orientación del plan de Gobierno, en el sentido de que el Gobierno de Kast ha manifestado explícitamente que es necesario bajar el impuesto corporativo del 27% al 23%. Ahí uno puede ver una orientación política más liberal, que tiene por objeto fomentar la inversión, pero en particular con lo del Mepco no veo mucha similitud".

En esa línea, complementó que "donde uno podría ver una similitud no es en la medida en sí, sino que en el discurso político, respecto de que no hay plata. Ahí uno puede ver una similitud. El Gobierno de Milei fue muy claro en eso".

Finalmente, el abogado y magíster en Derecho concluyó diciendo a Puranoticia.cl que "donde uno también puede ver una similitud es que Milei en su momento –a propósito de la implementación de su plan de Gobierno– mencionó que iban a tener que hacer un esfuerzo, ajustarse el cinturón, y en eso fue bastante explícito en tratar de darle un poco de épica a un momento que es bien complejo y decir 'vamos a salir todos junto de esto'. Yo creo que en eso hay una similitud comunicacional, pero en la medida concreta del Mepco no veo un paralelo tan claro".

Y es que mientras el debate se instala sobre si Chile enfrenta o no un "shock" económico al estilo argentino, los expertos coinciden en que, más allá de las similitudes en el impacto o en el discurso, las diferencias estructurales entre ambos países obligan a analizar con cautela el alcance real de las medidas y sus efectos en la ciudadanía.

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