Tensión en Quintero: cuatro tripulantes salvan con vida tras varamiento de embarcación

Fue a eso de las 6:30 horas de este jueves cuando la Autoridad Marítima recibió los primeros reportes que hablaban de que la nave «Monito», de San Antonio, había varado.
Una embarcación menor proveniente de San Antonio varó en el sector de Punta Liles, perteneciente a la comuna de Quintero, en el litoral norte de la región de Valparaíso.
Pese a la gravedad del asunto, desde la Armada de Chile confirmaron que los cuatro tripulantes a bordo salieron por sus propios medios.
De todas maneras, dos de ellos resultaron con heridas de carácter leve, por lo que fueron trasladados a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna.
De igual forma, la Patrulla Marítima llegó hasta el lugar de los hechos, donde le brindaron asistencia a las cuatro personas afectadas por esta situación.
PURANOTICIA