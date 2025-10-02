Tensión en Quintero: cuatro tripulantes salvan con vida tras varamiento de embarcación

Una embarcación menor proveniente de San Antonio varó en el sector de Punta Liles, perteneciente a la comuna de Quintero, en el litoral norte de la región de Valparaíso.

Fue a eso de las 6:30 horas de este jueves cuando la Autoridad Marítima recibió los primeros reportes que hablaban de esta situación que afectó a la nave «Monito».

Pese a la gravedad del asunto, desde la Armada de Chile confirmaron que los cuatro tripulantes a bordo salieron por sus propios medios.

De todas maneras, dos de ellos resultaron con heridas de carácter leve, por lo que fueron trasladados a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la comuna.

De igual forma, la Patrulla Marítima llegó hasta el lugar de los hechos, donde le brindaron asistencia a las cuatro personas afectadas por esta situación.

