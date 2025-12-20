Grave accidente en Llay-Llay deja a niño de seis años en riesgo vital

Un niño de seis años permanece en riesgo vital tras ser atropellado la tarde de este sábado en la comuna de Llay-Llay, región de Valparaíso. El accidente ocurrió en el kilómetro 90,5 de la Ruta 5 Norte, donde, por causas que aún se investigan, una camioneta impactó al menor, provocándole múltiples fracturas de gravedad.

Según información preliminar de Carabineros, el menor se encontraba jugando junto a su hermana de 17 años en un sector colindante a la carretera cuando, en un momento de descuido, salió a la calzada y fue alcanzado por el vehículo.

Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y Carabineros llegaron al lugar de manera inmediata para brindar atención al niño y trasladarlo al Hospital San Felipe, donde se encuentra internado con pronóstico reservado.

Las autoridades continúan con las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias del accidente, incluyendo la dinámica del impacto y las condiciones de tránsito en el sector, mientras la comunidad sigue atenta al estado de salud del menor.

