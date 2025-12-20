Comercio ambulante ilegal vuelve a instalarse en jardines del Muelle Vergara

El hecho quedó registrado durante la mañana de este sábado, evidenciando que los controles dispuestos no han sido suficientes para evitar el acceso de vendedores informales a una de las zonas más concurridas del litoral viñamarino.

Según se observa en las imágenes, los comerciantes utilizaron automóviles para trasladar mercadería directamente hasta áreas verdes del borde costero, afectando un espacio público protegido y destinado al esparcimiento de residentes y turistas.

Desde el municipio se han impulsado diversas acciones para frenar este tipo de ocupaciones irregulares, especialmente en temporada estival, cuando aumenta significativamente la afluencia de visitantes. No obstante, la reiteración de estos hechos vuelve a poner en entredicho la eficacia de las medidas de fiscalización.

La situación reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los controles y establecer mecanismos más efectivos que permitan resguardar el borde costero, proteger los espacios públicos y garantizar su uso adecuado por parte de la comunidad.

PURANOTICIA