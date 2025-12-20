Incendio forestal en Tabolango genera peligro de propagación a viviendas

Un incendio forestal se registro la tarde de este Sábado en el sector de Tabolango, en el límite comunal, generando preocupación entre las autoridades por su cercanía a áreas residenciales. El fuego ha consumido principalmente pastizales y matorrales, configurando un escenario de alto riesgo debido a las condiciones del entorno.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro ha afectado hasta el momento una superficie aproximada de tres hectáreas, superando las estimaciones iniciales. La rápida expansión de las llamas motivó la adopción de medidas preventivas para resguardar la seguridad de la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.