Incendio forestal en Tabolango genera peligro de propagación a viviendas

El siniestro afecta una zona de pastizales y matorrales en el límite comunal, obligando a suspender el tránsito en la Ruta 64 debido al riesgo de propagación y además ha dejado 3 hectáreas consumidas

Sábado 20 de diciembre de 2025 15:01
Un incendio forestal se registro la tarde de este Sábado en el sector de Tabolango, en el límite comunal, generando preocupación entre las autoridades por su cercanía a áreas residenciales. El fuego ha consumido principalmente pastizales y matorrales, configurando un escenario de alto riesgo debido a las condiciones del entorno.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro ha afectado hasta el momento una superficie aproximada de tres hectáreas, superando las estimaciones iniciales. La rápida expansión de las llamas motivó la adopción de medidas preventivas para resguardar la seguridad de la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Producto de la emergencia, el tránsito en la Ruta 64 fue suspendido en ambos sentidos, con el fin de evitar accidentes y permitir el desplazamiento expedito de los recursos destinados al combate del fuego. Personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se encuentra desplegado en el lugar, coordinando las labores de contención.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación, evaluando el comportamiento del incendio y su posible avance hacia viviendas cercanas. No se han reportado personas lesionadas hasta ahora, mientras continúan los esfuerzos para controlar el siniestro y evitar una mayor afectación.

