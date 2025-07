Tensa sesión en Quillota: concejalas interpelan al alcalde Mella por falta de alimentos en comedores solidarios y distribución del royalty

Momentos de tensión se vivieron en la pasada sesión del Concejo Municipal de Quillota luego que el alcalde Luis Mella fuera interpelado directamente por las concejalas Daniela Meriño (PC) y Regina Brito (RN) por situaciones que afectan tanto a dos comedores solidarios de la comuna como a recursos que recibiría la Fundación Banamor.

En relación al primer caso, la edil del Partido Comunista expuso los encargados de dos comedores solidarios de la comuna se contactaron con ella para manifestarle su preocupación debido a la falta de alimentos –como arroz y fideos– para alimentar a más de un centenar de personas, muchos de ellos adultos mayores de la comuna.

"Reflejémoslo, por ejemplo, en la acción de bienestar de que los adultos mayores que usted respalda tanto necesitan comida. Veamos esas cosas igual porque es súper triste que nos estén llamando las personas, los dirigentes territoriales, personas que quizás han buscado tantas veces en otras partes que les respondan algo, que nos tienen que llamar a nosotros para decirnos que no tienen arroz ni fideos para darle a los abuelitos", sostuvo la concejala Meriño ante sus pares del órgano comunal.

También comentó que "esta discusión es súper nutritiva para todos nosotros, tan nutritiva que tenemos la posibilidad de decir abiertamente cuáles son los dolores que tenemos hacia nuestra ciudadanía. Nosotros le respaldamos esto de que vayan a dar los certificados de defunción a los domicilios, que son cosas súper necesarias, pero si nosotros no ayudamos a que estos abuelitos tengan algo para comer, vamos a tener que estar entonces entregando más certificados de defunción".

Esto desató la molestia del alcalde Luis Mella, quien interrumpió a la edil comunista para indicarle que "bastaba con que me hubieras informado de que hay mesas que no tienen alimento", para después preguntarle si "¿tú crees que nosotros no queremos apoyar a los abuelitos?". Cerró su intervención diciendo: "Qué lamentable. Tú no me conoces" y que "estoy haciendo un tremendo esfuerzo para hacer lo mismo".

DISTRIBUCIÓN ROYALTY MINERO

La segunda parte de la controversia la protagonizó la concejala Regina Brito cuando se votaba la distribución de los dineros que entran a la Municipalidad de Quillota por concepto del royalty minero, específicamente en lo que decía relación con el aumento de fondos destinados a la Fundación Banamor, la cual entrega acompañamiento, intervención integral y gestión del conocimiento, para fortalecer y potenciar a personas, familias, grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad y/o exclusión.

"Aquí es muy fácil desvirtuar el debate y desviarlo como que estamos cuestionando el Banamor. Yo no he cuestionado en ningún momento su labor. Al contrario, en todas las votaciones he aprobado las subvenciones que han solicitado. Entonces no tratemos de dar vuelta las cosas, tratando de decir que uno quiere ponerle falta de estabilidad a los funcionarios o que se está cuestionando. Tengo muy buena relación con funcionarios del Banamor, le tengo mucho cariño al directorio actual y al antiguo, y creo que son personas que merecen mucho respeto y sé que se esfuerzan en hacer una buena labor", comenzó diciendo.

También aclaró que lo que se estaba votando en la ocasión era la distribución de los fondos del royalty minero, un presupuesto extraordinario que llega a todas las comunas y que se buscaba inyectar a la Fundación Banamor de forma adicional al presupuesto anual, donde se le entrega certeza a los funcionarios y al funcionamiento de la entidad.

Así es como la edil RN recordó que "en diciembre del 2024 aprobamos un presupuesto para el Banamor, donde tenía certezas de un funcionamiento anual, porque en el ítem donde se sacan los recursos habían $280 millones destinados y eso lo pueden revisar. Ese es el presupuesto 2025. Fue aprobado por este Concejo y si usted supone lo que supusimos en su momento, que era darle $20 millones mensuales al Banamor, eso suma $240 millones y nosotros teníamos $280 millones en el ítem. Quiero aclarar que esto no es que estemos llenando los seis meses que faltaron porque nos dejaron sin presupuesto el Banamor, sino que estamos haciendo un aumento de entrega al Banamor, un aumento que a mí me parece excesivo, sobre todo en año electoral".

De igual forma, planteó que "lamento mucho que el año pasado, habiendo recibido por primera vez el royalty, le hayamos asignado más de $100 millones a las organizaciones sociales, en un fondo que viene con un espíritu de la ley que es para amortiguar los efectos de la minería a sus habitantes. Por lo tanto, lo más lógico es que esos dineros lleguen a los habitantes de manera directa y este año recibimos el doble de fondos del royalty, pero ahora le damos solo $80 millones. Lo lamento por las organizaciones sociales, que podríamos haberle asignado más recursos este año".

De esta manera, Brito rechazó la propuesta de la administración Mella respecto a la distribución del royalty minero porque no incluía dineros para realizar la auditoría acordada por el Concejo; porque ocupará dineros en contratar gente para Seguridad solo hasta diciembre y el próximo año habrá que incorporarlos al presupuesto 2026; porque disminuye el monto para subvenciones a organizaciones sociales; y porque la disminución de este año va asociada a un aumento de recursos para inyectar a una sola organización: la Fundación Banamor. "El año pasado les dábamos cerca de $20 millones al mes y este año están pidiendo más de $25 mensuales", sentenció.

