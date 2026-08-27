Tensa sesión del Concejo de Quilpué termina con la alcaldesa Corti llorando tras duros cuestionamientos por millonario acuerdo

Una jornada marcada por la tensión política, cuestionamientos jurídicos y un quiebre emocional en el sillón alcaldicio, se vivió durante la última sesión del Concejo Municipal de Quilpué. Lo que comenzó como una discusión técnica respecto de un acuerdo extrajudicial suscrito entre el Municipio y la empresa Estacionar S.A., terminó derivando en un duro intercambio entre la alcaldesa Carolina Corti y la concejala Laura González, que culminó con la jefa comunal entre lágrimas y cuestionando la falta de empatía en el ámbito político.

El origen de la controversia se encuentra en una demanda presentada por la empresa concesionaria contra el municipio, a raíz de supuestas fallas e imprecisiones en la fiscalización de los parquímetros durante períodos anteriores.

Ante el riesgo de enfrentar un juicio que, según lo expuesto durante la sesión, podría significar un impacto económico de hasta $3.000 millones para las arcas municipales, la administración de Corti optó por suscribir un contrato de transacción y acordar modificaciones al vínculo contractual con la empresa.

Sin embargo, el convenio generó reparos entre los integrantes del Concejo Municipal, particularmente respecto de sus antecedentes financieros, jurídicos y técnicos.

CUESTIONAMIENTOS AL ACUERDO

Durante la sesión, la concejala Laura González cuestionó que los estudios financieros destinados a determinar la conveniencia del convenio para el municipio no estuvieran consolidados antes de la firma de la transacción.

La edil puso en duda la cronología del proceso y planteó que “me parece, a lo menos, grave, que el análisis de lo que es mejor para las arcas municipales se haga después de haber firmado ya la transacción”.

González también manifestó reparos respecto del funcionamiento operativo de los inspectores municipales involucrados en la fiscalización y las eventuales consecuencias que el acuerdo podría generar para el patrimonio comunal.

En ese contexto, advirtió que los funcionarios podrían convertirse en “una especie de brazo de cobro forzoso para el negocio de un privado”.

Las interrogantes también alcanzaron a la participación de las unidades técnicas municipales en las modificaciones contractuales. La concejala consultó específicamente si la unidad técnica de la Dirección de Tránsito había sido consultada antes de efectuar los cambios al contrato.

Ante la pregunta, el director jurídico subrogante de la municipalidad respondió que “no podría… lo desconozco, concejal”.

ADMINISTRACIÓN DEFIENDE LA TRANSACCIÓN

Frente a los cuestionamientos, la alcaldesa Carolina Corti defendió las gestiones realizadas por su administración, argumentando que la decisión de llegar a un acuerdo buscó resguardar el patrimonio municipal ante el riesgo que implicaba enfrentar judicialmente a la concesionaria.

Corti sostuvo que Estacionar S.A. habría utilizado un modus operandi similar en otras comunas del país, mencionando los casos de La Serena, Coquimbo e Iquique, donde la empresa habría obtenido fallos millonarios a su favor.

Desde la Dirección Jurídica del municipio, en tanto, se explicó que la administración no contaba con pruebas ni actas suficientes para acreditar en un eventual juicio que la fiscalización realizada entre 2019 y 2024 se hubiera ejecutado de manera impecable.

Esta situación, según los argumentos expuestos durante la sesión, habría dejado al municipio en una posición desfavorable de cara a una eventual etapa probatoria del proceso judicial.

Asimismo, se informó que actualmente existe una mesa de trabajo entre el municipio y la empresa concesionaria, instancia en la que se busca reevaluar la viabilidad del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

ALCALDESA ROMPE EN LLANTO

Tras el extenso intercambio de argumentos, la concejala Laura González anunció que oficiará a las direcciones de Asesoría Jurídica, Control y Tránsito, con el objetivo de revisar tanto la legalidad del procedimiento como el eventual impacto económico del contrato para el municipio.

Fue durante el cierre de la sesión cuando la discusión adquirió un carácter personal. La alcaldesa Carolina Corti, quien minutos antes había manifestado que atravesaba por un momento personal delicado, visiblemente afectada por el desarrollo del debate, tomó la palabra entre lágrimas.

“Creo que no se valora la relación de esta administración en pos de los concejales. Creo que no se valora y hoy día me ha quedado súper claro porque antes de que partiera el Concejo les dije que estaba en una situación muy crítica. Y esa situación crítica nunca me esperé tener un Concejo duro. Quizá uno se da cuenta que en la política lo humano no importa mucho. Así que la verdad es que lo único que puedo decir es que de aquí en adelante mi parte como alcaldesa va a ser evaluar cuál va a ser mi relación específica con quienes he dado confianza y con quienes he manifestado que tienen mi respeto, mi gratitud, mi consideración”, expresó.

De esta manera, la sesión concluyó en un ambiente de evidente tensión y división al interior del Concejo Municipal de Quilpué.

El episodio dejó abiertas dos aristas: por una parte, los cuestionamientos administrativos, jurídicos y económicos relacionados con el acuerdo entre el municipio y Estacionar S.A.; y, por otra, un nuevo foco de tensión política entre la alcaldesa Carolina Corti y parte de los integrantes del Concejo Municipal.

VIDEO DEL TENSO MOMENTO

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