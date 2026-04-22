"Teníamos que estar de acuerdo y firmar": Vecinos de El Olivar denuncian que fueron engañados para autorizar demolición de casas

La devastación que dejó el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en amplios sectores de Viña del Mar y Quilpué sigue teniendo efectos profundos entre las familias damnificadas, quienes, a más de dos años de la tragedia, continúan enfrentando un proceso de reconstrucción marcado por la lentitud y múltiples dificultades.

En ese escenario, la situación se ha vuelto aún más compleja tras la reciente decisión del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de ordenar la demolición de cerca de 50 viviendas que presentaban fallas en el sector de El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, lo que ha incrementado la incertidumbre y angustia entre los vecinos.

En medio de este contexto, Puranoticia.cl tomó conocimiento de una situación que ha generado inquietud entre los residentes del sector, quienes aseguran haber sido convocados a una reunión en una capilla bajo el entendido de que se les entregarían detalles sobre los procesos que llevaría adelante el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso para la reconstrucción del barrio viñamarino.

No obstante –según los propios afectados– el encuentro habría tenido otro propósito: la firma de un documento que autorizaba la demolición de sus viviendas.

Un vecino de El Olivar explicó que “en la reunión nos mostraron tres proyectos: el cuatripareo, el doble pareo y las individuales”, añadiendo que para acceder a esto “nosotros teníamos que estar de acuerdo y firmar, pero la firma era ahora”.

Otra damnificada señaló que el objetivo de hacerlos firmar en el momento era "acelerar el proceso y así empezar el 20 de mayo con la demolición", recordando además que "antes, el 20 de mayo empezaba la reconstrucción", y que "nunca dijeron que la reunión era para firmar la renuncia de la empresa San Sebastián".

Respecto a la ausencia de representantes de la empresa constructora y de la entidad patrocinante (Social Arquitectura), los vecinos damnificados de El Olivar indicaron que durante la reunión se les informó que “ellos no podían estar porque ya estaban vetados en el Serviu y que no podían seguir construyendo”.

Con el paso de los minutos, y en un ambiente marcado por la urgencia de avanzar en soluciones habitacionales, varios residentes accedieron a la solicitud. "Muchos firmaron después que les mostraron los planos", relató otro vecino.

En medio de la presión por destrabar un proceso de reconstrucción que se ha extendido por más de dos años, la situación vivida en El Olivar refleja el nivel de desgaste y desesperación de las familias afectadas, quienes buscan certezas en medio de un escenario aún nebuloso y que sigue sumando nuevos capítulos de tensión.

PURANOTICIA