"Tenía un aprecio muy grande por el puerto": En Valparaíso recordaron al expresidente Piñera al cumplirse dos años de su muerte

Este viernes 6 de febrero se cumplieron dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, quien murió en un accidente en helicóptero el 6 de febrero de 2024 en la región de Los Ríos.

En ese contexto, durante este viernes se realizó una misa en su memoria en el Lago Ranco, lugar donde ocurrió la tragedia.

A la ceremonia asistieron familiares del exmandatario, entre ellos su viuda Cecilia Morel y sus hijos, además de autoridades, amigos y vecinos del sector.

Y en Valparaíso también recordaron al fallecido exjefe de Estado. En la Catedral de la Ciudad Puerto se llevó a cabo una misa que congregó a autoridades, representantes políticos y vecinos.

Sobre la liturgia se refirió el presidente comunal de Renovación Nacional, Álex Vattuone, quien señaló que la decisión de realizar el homenaje se debe a que “él tenía un aprecio muy grande, un cariño por el puerto”.

Además, destacó algunas de las obras impulsadas durante su Gobierno, como “el mejoramiento del estadio Elías Figueroa Brander, más conocido como Estadio Playa Ancha, el museo Pascual Baburizza, el paseo Barón, que va a ser una tremenda obra”, entre otras.

Por su parte, el exalcalde de Valparaíso, Jorge Castro, destacó en diálogo con radio Biobío que "hay muchos ejemplos que tienen que ver con la libertad, con inversión, que tiene que ver con toda la gestión que hay que mirar la gestión de Sebastián Piñera para poder llevar y proyectar hacia adelante. No tengo ninguna duda de que de todos esos ejemplos van a sacar esa experiencia para poder tomar también alguna de esa iniciativa y llevarla hacia adelante".

