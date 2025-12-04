Tendencias proyectan a la región de Valparaíso como la que más turistas recibirá durante el último fin de semana largo del año

Siguiendo la tendencia del último tiempo, la región de Valparaíso nuevamente será el principal destino de viajes con pernoctación para el último fin de semana largo del año, según las proyecciones realizadas por la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), que indican que, según estimaciones elaboradas a partir del Big Data de Turismo Interno, entre el viernes 5 al domingo 7 de diciembre, se realicen entre 966 mil y 1 millón 187 mil viajes con pernoctación en el país.

En cuanto a la distribución territorial, las principales regiones que recibirán más visitantes serán Valparaíso (25,6%; entre 247.180 y 303.916 viajes recibidos), Metropolitana (14,7%; entre 141.963 y 174.548) y O’Higgins (9,7%; entre 94.091 y 115.688). Por otra parte, las regiones emisoras con la mayor cantidad de viajes serán Metropolitana (45,4%; entre 438.283 y 538.883 viajes), Biobío (9,5%; entre 91.905 y 113.000) y Valparaíso (6,7%; entre 64.576 y 79.399).

La directora regional de Sernatur en Valparaíso, Carolina Carrasco, destacó que “nuevamente nuestra región ha sido la favorita por los chilenos para visitarla en estos días, indicándose que los destinos más visitados serán Viña del Mar y el Litoral de los Poetas. Hacemos también el llamado a todos quienes nos visiten, a que planifiquen muy bien su viaje, que vean las condiciones de la ruta y privilegien a los servicios turísticos que están registrados en Sernatur”.

De acuerdo a la proyección, a Viña del Mar (hasta 33 mil visitantes) y el Litoral de los Poetas - comunas de El Tabo con 27 mil; Algarrobo con 26 mil y El Quisco con 24 mil -, se suman entre los más visitados, Valparaíso y Puchuncaví, en el top 10. Les siguen las comunas de Zapallar, Casablanca, Papudo, Quintero y La Ligua.

Por su parte, el seremi de Economía Fomento y Turismo, Marcelo Arredondo, indicó que “es importante destacar que la región de Valparaíso durante 2025 es la que posee la mayor atracción de personas en las visitas internas en el país, por lo tanto, esperamos que en esta ocasión también tengamos esa disposición y dinamización de la actividad turística, donde los servicios disponibles para esta actividad económica también van a entregar todo para mejorar la experiencia de nuestros visitantes”.

Además, desde la Subsecretaría de Turismo y Sernatur llamaron a los viajeros a planificar el último fin de semana largo del 2025 de forma anticipada en el sitio web www.chileestuyo.cl, y prefiriendo prestadores de servicios turísticos formales registrados en Sernatur (serviciosturisticos.sernatur. cl ) fomentando un turismo responsable que cuide los destinos y comunidades que los reciben.

PURANOTICIA