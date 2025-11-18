Temor en Viña del Mar por robos vinculados a motochorros: Carabineros reportó tres delitos de estas características en Av. Libertad

Vecinos del barrio Poniente de la ciudad apuntan principalmente a dos individuos que se movilizan en una moto azul, la cual utilizan para huir rápidamente tras cometer los robos.
Preocupación existe en las calles del borde costero de Viña del Mar debido a una serie de robos con la utilización de motocicletas, es decir, por motochorros.
Uno de los puntos donde más robos de este tipo se cometen en la comuna es en la intersección de avenida Perú con calle 7 Norte, en el barrio Poniente.
En dicho lugar, los motochorros atacan tanto a transeúntes como a autos estacionados, los cuales abren para robar especies y darse rápidamente a la fuga.
Los vecinos apuntan básicamente a una motocicleta azul, con dos sujetos a bordo, los que suelen usar ropas oscuras para cometer sus fechorías en el sector.
Carabineros intensificó los operativos en la zona para dar con el paradero de estas dos personas que tienen completamente atemorizados a los vecinos del lugar.
No obstante, desde la institución señalaron a Puranoticia.cl que durante esta semana no han tenido denuncias asociadas a robos a bordo de motocicletas.
Pero a comienzos del presente noviembre sí se reportaron tres casos en la avenida Libertad, aunque descartaron que se trate de una tendencia, afirmando de paso que no se trata de un delito habitual en las calles de Viña del Mar.
(Imagen de referencia)
