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Temor a una tragedia en la Ruta 68 se apodera de vecinos en Placilla tras nueva "pana" de micro 902: "¿Quién nos da la seguridad?"

Temor a una tragedia en la Ruta 68 se apodera de vecinos en Placilla tras nueva "pana" de micro 902: "¿Quién nos da la seguridad?"

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La máquina quedó detenida y obligó a todos sus pasajeros a descender y esperar otro recorrido. Dirigentes aseguran que los desperfectos son reiterados y advierten que el problema adquiere una dimensión aún más grave al tratarse de vehículos que circulan por una carretera de alta velocidad y que deben enfrentar el descenso hacia Valparaíso.

Temor a una tragedia en la Ruta 68 se apodera de vecinos en Placilla tras nueva "pana" de micro 902: "¿Quién nos da la seguridad?"
Martes 8 de septiembre de 2026 13:11
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