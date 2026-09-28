Plaza Franklin de Valparaíso será renovada con obras que incluyen accesibilidad y nueva iluminación en el cerro Las Delicias

Una renovación integral tendrá la plaza Franklin del cerro Las Delicias de Valparaíso, luego que el Concejo Municipal aprobara, de manera unánime, la propuesta de adjudicación para ejecutar las obras de mejoramiento de este espacio público, ubicado en la intersección de subida Santos Ossa con calle Noruega.

El proyecto contempla una inversión de $279.025.493, financiada a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional de Valparaíso, y beneficiará directamente a cerca de 6.000 vecinas y vecinos del sector.

La intervención, enmarcada en el compromiso municipal de mantención de infraestructura comunal, considera una recuperación integral de la plaza, incorporando criterios de accesibilidad universal y seguridad para sus usuarios. Entre las obras contempladas se encuentra la instalación de pavimentos antideslizantes, baldosas podotáctiles para personas con discapacidad visual y barandas peatonales de acero.

Asimismo, se implementará un nuevo sistema de iluminación LED subterránea, que contempla una red eléctrica bajo tierra, postes galvanizados y luminarias normadas por la SEC. Esta solución permitirá mejorar las condiciones de seguridad del espacio y disminuir la contaminación lumínica.

Adicional a ello, el proyecto también considera la incorporación de nuevo mobiliario urbano, escaños de hormigón armado, muretes de contención y un sombreadero con estructura metálica y cubierta de policarbonato, generando mejores condiciones para el encuentro y uso comunitario de la plaza.

La alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, sostuvo que "la aprobación de esta adjudicación es una tremenda noticia para las familias del cerro Las Delicias. La plaza Franklin va a transformarse en un espacio seguro, accesible e inclusivo, pensado junto a los propios vecinos y vecinas. Este es el resultado de un trabajo conjunto con el Gobierno Regional a través del Fondo Regional de Iniciativa Local, y refleja nuestro compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura comunitaria de calidad en todos los cerros de nuestra ciudad".

Por su parte, la concejal Jazmín Murillo valoró que "estamos muy contentos con esta aprobación, ya que los vecinos estaban solicitando poder arreglar esta plaza, que estaba bastante en abandono. Es una plaza importante para esta comunidad. La calle Noruega es una de las avenidas principales también para una parte de los cerros de Valparaíso, está muy visible también hacia la carretera, así que estamos muy contentos de que todo se haya aprobado de la mejor forma con votación unánime".

Las obras fueron adjudicadas a la empresa Aldo Caballería (EIRL) - Arsa Ingeniería SpA. Su ejecución comenzará una vez suscrita el acta de entrega de terreno y contempla un plazo estimado de 180 días corridos.

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