Tras 15 años de espera, nueva sede del SML en La Calera recibe luz verde para licitar obras por $5 mil millones

Con una inversión sobre los $5 mil millones y más de 260 mil personas beneficiadas, se dio por comenzado el proceso para la ejecución del proyecto “Reposición y Equipamiento SML Quillota–La Calera” el que permitirá avanzar en la construcción de la nueva sede del Servicio Médico Legal que estará apostada en la comuna de La Calera, en un terreno de 3.914 m² con una construcción cercana a los 800 m2.

De igual manera, autoridades regionales de Valparaíso anunciaron la Recomendación Satisfactoria (RS) para el proyecto y presentaron detalles de su construcción en una instancia que contó con el apoyo de la Municipalidad de La Calera.

El director regional del SML, Marcos Faunes, manifestó su satisfacción por la RS del Ministerio de Desarrollo Social, "lo que significa, en definitiva, estar prontos a un proceso de licitación. Un proyecto que lleva más de 15 años en la memoria colectiva de la provincia de Quillota y que se va a concretar en La Calera, donde vamos a otorgar mejor y más servicio tanto a la comunidad, como también dignidad de trabajo a nuestros funcionarios que actualmente están en el antiguo Hospital de Quillota”.

Además, lo que se busca en general con este proyecto es acercar los servicios que brinda el SML a la comunidad, especialmente, a la provincia de Quillota y a las zonas más nortinas de nuestra región, que actualmente tienen que desplazarse para hacer algunas pericias a la sede de Valparaíso, con trayectos de tres o cuatro horas.

La seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, sostuvo que “fueron más de 15 años los que esperamos para tener la resolución satisfactoria que hoy estamos celebrando”, y agregó que “posterior a eso, vamos a licitar. Es un proyecto de 800 metros cuadrados aproximadamente, con una inversión de 5 mil millones. Es un proyecto muy importante para la comuna, importantísimo para la provincia”.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, comentó que "este es un momento bastante importante, bastante entusiasta por el hecho de que ya tenemos fechas concretas. Lo que viene ahora es el proceso de licitación, y esperamos poder iniciar las obras en marzo del próximo año.Esto ya nos permite tener fechas ciertas y un cronograma de trabajo para desarrollar adecuadamente la fiscalización del trabajo que tenemos que ir realizando para que esto se desarrolle, se ejecute y se materialice a la brevedad posible,es decir, que en octubre del año 2028 ya tengamos un Servicio Médico Legal en la provincia de Quillota y aquí en la comuna de La Calera”.

Finalmente, el alcalde de La Calera, Johnny Piraíno, indicó que “este centro especializado se conjuga con el barrio judicial porque al lado está la fiscalía, está el Juzgado de Garantía. Y también el invertir en este terreno ya que era complejo desde el punto de vista de insalubridad y delictual. Esta inversión del Ministerio de Justicia va a generar, también, empleabilidad a muchas personas de la comuna y también de la provincia de Quillota, por lo que quiero valorar el trabajo que ha hecho la seremi de Obras Públicas, el seremi de Justicia, la delegada presidencial para que este proyecto se pueda materializar y de esta manera aumentar la oferta especializada acá en la comuna de La Calera".

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