Teleférico en Valparaíso: MOP da inicio a la licitación del estudio integral del proyecto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio al proceso de licitación para contratar la consultoría que dará forma definitiva al proyecto de Teleférico en Valparaíso, una iniciativa histórica que busca transformar la conectividad urbana de la Ciudad Puerto, integrando las zonas altas y el plan, mediante un sistema moderno, eficiente y sostenible de transporte por cable.

Este ambicioso proyecto contempla el desarrollo de un teleférico de alto estándar destinado al transporte público de pasajeros, que se proyecta como un complemento clave a la actual red de Metro Valparaíso, permitiendo una conexión fluida entre las zonas altas y bajas de la ciudad, en beneficio directo de miles de personas que diariamente enfrentan dificultades de acceso y desplazamiento.

La consultoría a licitar permitirá definir el trazado óptimo del sistema, así como las condiciones técnicas, económicas y financieras que hagan viable su ejecución a través de una futura concesión. El estudio considera un presupuesto de $1.341 millones y tendrá un plazo de 305 días corridos para su desarrollo.

El seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Dennys Mendoza, explicó que "este es un proyecto que marcará un antes y un después para Valparaíso. Se trata de una solución concreta, moderna y sustentable para mejorar la conectividad de la ciudad, especialmente de quienes viven en los cerros y necesitan mejores alternativas de transporte. Además, ha sido diseñado con una fuerte vocación participativa, recogiendo las voces y necesidades de la comunidad".

El proceso ha incluido diversas instancias de participación ciudadana, en las que vecinos, organizaciones sociales, autoridades locales y actores técnicos han aportado con su visión para construir un proyecto coherente con la identidad de Valparaíso y sus desafíos urbanos.

HITOS DEL PROCESO

Consultas y respuestas a las Bases: Del 8 de septiembre al 22 de octubre.

Apertura de Ofertas Técnicas: 3 de diciembre de 2025

Apertura de Ofertas Económicas: 30 de diciembre de 2025

Las bases de licitación están disponibles para descarga en el portal oficial de compras públicas: www.mercadopublico.cl

PURANOTICIA