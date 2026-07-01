Tecnología y criterios unificados: el plan de la región de Valparaíso para el fortalecimiento de la seguridad en el fútbol profesional

Con el objetivo de establecer un frente común para combatir la violencia en los estadios, el delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, encabezó una inédita reunión de coordinación que reunió a los principales actores del fútbol profesional: Everton, Santiago Wanderers, Deportes Limache, Unión La Calera, Unión San Felipe y San Luis de Quillota, además de la ANFP y Carabineros. La instancia busca diseñar un plan de seguridad unificado para los encuentros que se disputen en la región.

“La idea es que vuelva la familia al fútbol, sacar a los delincuentes de los estadios, sacar a los que hacen desorden, sacar a aquellas personas que únicamente van a incomodar al resto, que van a afectar el espectáculo. Ese es el esfuerzo que estamos realizando”, explicó la autoridad presidencial, enfatizando la urgencia de recuperar los recintos deportivos como espacios seguros para los hinchas.

CONTROL BIOMÉTRICO OBLIGATORIO

Uno de los principales ejes de esta estrategia será la incorporación inmediata de tecnología avanzada para el control de acceso. Según detalló Millones, ya se avanza en la implementación del control biométrico, sistema que permitirá verificar que la identidad del comprador de la entrada coincida con la persona que ingresa al estadio. "Así, si ocurriera algún incidente o un problema, vamos a conocer automáticamente la identidad de aquellas personas que participaron”.

La primera prueba de este sistema se realizará el próximo sábado 18 de julio en el estadio Elías Figueroa, durante la final de la Copa de la Liga. El gerente de Operación y Seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo, confirmó la medida de manera categórica: “Nos comprometimos con él a que todas las personas que ingresen va a entrar con control biométrico, con PDA a través de la ticketera y la venta con Registro Nacional del Hincha”.

De Pablo también valoró la disposición de la Delegación Presidencial para avanzar en soluciones conjuntas que permitan, entre otros objetivos, el regreso seguro del público visitante. El plan apunta a "categorizar los tipos de hinchas, tener perfiles de asistentes y lograr que la región pueda contar con hinchada visitante, pero de manera segura, sin interrumpir el normal desarrollo de las ciudades ni la seguridad de las personas por culpa de delincuentes que muchas veces se disfrazan de hinchas para cometer estos ilícitos”.

RESPALDO TRANSVERSAL DE LOS CLUBES

Los representantes de los clubes participantes valoraron la instancia, destacando la posibilidad de unificar criterios en materia de fiscalización, aforos y autorizaciones para los encuentros deportivos.

Desde Santiago Wanderers, su gerente general, Luis Sánchez, sostuvo que la tecnología disponible permite avanzar sin más demora: “Hay cosas que en este momento se pueden hacer con la tecnología que existe hoy, para que de una vez por todas los delincuentes ya no entren a los estadios”.

Por su parte, el director de Operaciones de Everton, Francisco Retamales, destacó que la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer la planificación conjunta de los partidos junto a Carabineros. “Siempre estamos abiertos a poder incorporar tecnología o mecanismos que permitan entregar un espacio más seguro para los hinchas que asisten al estadio”.

Finalmente, el gerente de Operaciones de San Luis de Quillota, Juan Carlos Vergara, adelantó que ya existen acuerdos de trabajo firmados para lo que resta de 2026. El plan contempla que, durante el segundo semestre, estos equipamientos de inteligencia se implementen de manera paulatina en distintos partidos de Primera División y del Ascenso, concluyendo que "el trabajo que se viene es arduo y la idea es que sea en conjunto”.

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