Teatro Municipal de Viña del Mar lanza su temporada 2026 con más de 60 espectáculos

Más de 60 presentaciones y actividades artísticas para todos los gustos y edades, incluyendo importantes festivales, ofrecerá esta temporada 2026 el Teatro Municipal de Viña del Mar, posicionándose como el escenario cultural más importante de la región.

Así lo manifestó la alcaldesa Macarena Ripamonti en el lanzamiento de la programación, ocasión en la que, además, se inauguró el proyecto “Teatro en el Tiempo” que potencia el área museográfica del recinto y permite a la comunidad acercarse a su legado y trayectoria.

La jefa comunal manifestó que “es una alegría dar inicio a esta nueva Temporada Artística 2026 del Teatro Municipal de Viña del Mar, un espacio que es parte fundamental de la identidad cultural de nuestra ciudad. Este lanzamiento tiene un significado especial, ya que es la primera vez, desde la reapertura del Teatro, que presentamos de manera oficial su programación anual. Esto ha sido posible gracias al compromiso y al trabajo dedicado de todo el equipo que ha asumido este desafío con convicción y vocación pública”.

También sostuvo que “no sólo inauguramos una temporada, sino que también renovamos nuestro compromiso con el acceso a la cultura, con el desarrollo de las artes y con el encuentro entre las personas en torno a experiencias que enriquecen la vida en comunidad”.

Finalmente, expresó que “queremos que el Teatro siga siendo un espacio abierto, diverso y cercano, donde convivan distintas miradas, trayectorias y expresiones artísticas. Les invitamos a ser parte de esta temporada, a habitar este espacio y a seguir construyendo juntos una ciudad que valora y proyecta la cultura”.

INTERVENCIONES

En la ocasión se realizó la intervención de arte de nuevos medios, inspirada en la figura del Zahori (persona que busca revelar lo oculto mediante la luz) y que fue especialmente diseñada para la cúpula del Teatro. Esta puesta en escena estuvo a cargo de Bonnet Estudio, colectivo.

También se presentó el Colectivo Artístico Lírica Disidente con la participación de la soprano Tabita Martínez, el tenor Roberto Berner, acompañados en piano por Rodrigo Quinteros, quienes en octubre serán parte de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, en una nueva puesta en escena en que revisita el repertorio operático desde una mirada contemporánea.

La directora del Teatro Municipal, Vanessa Grondona explicó que este año, “nos vamos a encontrar con artes escénicas, danza, humor, música clásica y todo lo que se ha estado entregando en los últimos dos años. Queremos invitar a todos los artistas, gestores y productores a que sean parte de esta programación, visiten nuestras redes sociales y sean parte de esta comunidad artística que crece y crece”.

Destacar que desde su reapertura en diciembre de 2023, hasta diciembre de 2025, el Teatro ha realizado 389 espectáculos y 206 actividades de mediación, de los cuales el 25% fueron de carácter internacional, un 49% de alcance nacional y un 26% regional/comunal.

A todos ellos, asistieron 330.735 espectadores. De este total, un 56% accedió de manera gratuita y un 44% a través de la compra de entradas.

ESPECTÁCULOS Y FESTIVALES

Entre los espectáculos más destacados este 2026 están los conciertos sinfónicos y la presentación de reconocidos artistas nacionales e internacionales, como Eva Ayllón, Los Jaivas, Francisca Valenzuela, Los Tres, Pedro Aznar, entre otros.

El folclore estará representado por agrupaciones y ballet folclóricos y la Gala Nacional de la cueca.

En cuanto a festivales y encuentros, el Teatro será sede del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, del Concurso de Ejecución Musical Dr. Luis Sigall y del Festival de Teatro de Viña del Mar.

Para fin de año, dentro de la Temporada navideña, se presentará el clásico ballet El Cascanueces.

PROYECTO MUSEOLÓGICO

El proyecto museológico “Teatro en el Tiempo” es ﬁnanciado por la subdirección de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos, con una inversión de $33,3 millones.

La iniciativa Incluyó la instalación de paneles y vitrinas con información histórica del Teatro en la boletería del primer nivel y en los sectores norte y sur del segundo piso, y elementos patrimoniales que fueron encontrados durante el proceso de restauración del recinto.

El objetivo es poner en valor la memoria e identidad cultural del Teatro y así entregar una vivencia estética y patrimonial al público.

CARTELERA DE ABRIL

Sábado 18 abril, 19:00 horas: “Sinfonía del Sinsajo”, la música de los juegos del hambre, The Geek Orchestra (venta entradas www.eventrid.cl).

Sábado 25 abril, 12:00 horas: Energía musical: Plim Plim en vivo. Público familiar (venta entradas www.puntoticket.com).

Domingo 26 de abril, 18:00 horas: Recital de piano “Preludios”. Soojung Ann (Corea) (actividad gratuita con inscripción previa).

Martes 28 abril, 19:00 horas: Concierto “Chile Sinfónico” con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, en el marco de los 26 años del programa “Sembrando Cultura” (actividad gratuita con inscripción previa).

PURANOTICIA