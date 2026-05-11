Fiscalía instruye diligencias por ataque a Javier Olivares durante celebración en Olmué

Una investigación instruyó la Fiscalía Regional de Valparaíso luego que el diputado Javier Olivares fuera víctima de una violenta agresión durante la madrugada de este domingo 10 de mayo en la comuna de Olmué.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la denuncia ingresó a las 00:25 horas por una falta de lesiones leves ocurrida en el contexto de la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo.

Según detalló la persecutora, el parlamentario se encontraba bailando junto a su abogada y acompañado por uno de sus asesores cuando fue agredido por un sujeto desconocido, quien le propinó un golpe de puño en el rostro.

"Mientras se encontraba bailando en compañía de su abogada (...), fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro", explicó la fiscal.

Tras el ataque, tanto el asesor como la abogada trasladaron a la víctima hacia el exterior del recinto. Sin embargo, en ese lugar el diputado volvió a ser abordado por el mismo individuo, quien estaba acompañado por otro sujeto. Ambos empujaron al parlamentario, provocando su caída al suelo, para luego continuar golpeándolo.

En medio de la agresión intervino el asesor del diputado, quien también terminó siendo atacado físicamente por los desconocidos.

"Nuevamente es abordado por este sujeto desconocido, quien además estaba acompañado por otro individuo, quienes empujan a la víctima, cayendo de este al suelo y comienzan a agredirlo nuevamente, interviniendo su asesor, quien también es agredido físicamente", complementó la fiscal Quevedo.

Producto de los hechos, tanto el congresista del Partido de la Gente (PDG) como su colaborador resultaron con lesiones de carácter leve y fueron derivados hasta un recinto asistencial para constatar lesiones.

Desde la Fiscalía se instruyó además la toma de declaraciones a las víctimas y testigos presentes en el lugar, con el objetivo de lograr la identificación de los responsables de la agresión.

PURANOTICIA