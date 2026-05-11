Hombre fue asesinado brutalmente a escasos metros del Congreso en Valparaíso

Un nuevo homicidio quedó al descubierto este domingo en el plan de Valparaíso, luego que un hombre muriera tras ser apuñalado en medio de una riña ocurrida a una cuadra del Congreso Nacional.

El hecho se registró en la intersección de calles Uruguay con Victoria, donde, según los antecedentes preliminares, dos hombres adultos en situación de calle protagonizaron una discusión que fue escalando hasta terminar en una violenta pelea con palos y otros objetos contundentes.

En ese contexto, uno de los involucrados habría atacado al otro con un arma cortopunzante, provocándole heridas de gravedad.

Hasta el lugar concurrió personal del SAMU, que intentó reanimar a la víctima en plena vía pública. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre falleció en el sitio del suceso.

De acuerdo con información consignada por Radio Biobío, el presunto autor del ataque ya habría sido identificado por equipos policiales, gracias al análisis de cámaras de seguridad emplazadas en las inmediaciones de la plaza O’Higgins.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, el capitán Felipe Cárdenas, de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, señaló que el fallecimiento “habría sido en el contexto de una riña”, agregando que una persona “habría efectuado una agresión con un arma blanca y generado una lesión cortopunzante, la cual habría generado la muerte”.

Asimismo, indicó que existe información sobre un posible sospechoso y que las policías continúan desarrollando diligencias para establecer su paradero.

Finalmente, el cuerpo de la víctima fue retirado por personal del Servicio Médico Legal, mientras continúan las diligencias investigativas para concretar la detención del presunto responsable.

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