Adolescente de 14 años murió tras caer al mar mientras pescaba en Zapallar

La emergencia movilizó a equipos de la Armada, Bomberos, Carabineros y pescadores artesanales frente al sector de Cachagua, en el litoral norte de la región de Valparaíso.
Un adolescente de 14 años falleció luego de caer al mar mientras realizaba pesca recreativa en el sector de Cachagua, en la comuna de Zapallar.
El menor se encontraba junto a familiares en un área de roqueríos ubicada entre playa Los Coirones y playa Las Cujas cuando, por causas que se investigan, cayó al agua y desapareció de la vista de quienes lo acompañaban.
Tras la alerta, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que involucró a voluntarios de Bomberos de Zapallar, funcionarios de Seguridad Ciudadana, pescadores artesanales del sector y personal de la Armada de Chile.
El subteniente LT Vicente Mardones, de la Capitanía de Puerto de Quintero, informó que la institución naval dispuso medios marítimos, aéreos y terrestres para apoyar las labores, entre ellos la patrullera marítima Defender, la Lancha de Servicios Generales Quintero, un helicóptero naval y patrullas dependientes de la Gobernación Marítima.
Esto permitió que el cuerpo del adolescente fuera encontrado por un buzo del sector y posteriormente trasladado por personal marítimo a bordo de una patrullera. De acuerdo con lo informado por la Armada, el menor ya no presentaba signos vitales.
Posteriormente, el cuerpo quedó bajo resguardo de funcionarios marítimos a la espera de las diligencias correspondientes por parte del Servicio Médico Legal.
Tras el accidente, desde la autoridad marítima reiteraron el llamado a evitar el tránsito y las actividades en zonas rocosas del borde costero, especialmente cuando existen avisos de marejadas vigentes.
PURANOTICIA